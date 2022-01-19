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Разгадан замысел Британии после внезапного приглашения Шойгу в Лондон
Пушков раскрыл мотивы Британии для приглашения Шойгу в Лондон - РИА Новости, 19.01.2022
Разгадан замысел Британии после внезапного приглашения Шойгу в Лондон
Приглашение министра обороны Сергея Шойгу посетить Лондон может быть обусловлено опасениями западных стран конфликта с Россией, заявил газете "Взгляд" сенатор... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T02:07
2022-01-19T02:07
в мире
лондон
москва
великобритания
сергей шойгу
алексей пушков
нато
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приглашение министра обороны Сергея Шойгу посетить Лондон может быть обусловлено опасениями западных стран конфликта с Россией, заявил газете "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.По его мнению, Британия пошла на такой шаг из-за перспективы провала переговоров Москвы с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности.Член Совфеда также предположил, что Лондон решил повести себя "неординарно" на фоне других европейских стран, которых исключили из диалога с российской стороной по вопросам безопасности.Пушков назвал инициативу британского министра "дипломатическим ходом, нежели изменением позиции".Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. По его словам, главы военных ведомств могли бы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями по поводу безопасности.
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в мире, лондон, москва, великобритания, сергей шойгу, алексей пушков, нато, россия, бен уоллес
02:07 19.01.2022
 
Пушков раскрыл мотивы Британии для приглашения Шойгу в Лондон

Сенатор Пушков: приглашение Шойгу в Лондон обусловлено страхом Запада конфликта с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приглашение министра обороны Сергея Шойгу посетить Лондон может быть обусловлено опасениями западных стран конфликта с Россией, заявил газете "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, Британия пошла на такой шаг из-за перспективы провала переговоров Москвы с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности.
"Поэтому в НАТО, при всем пафосе жестких заявлений Столтенберга, вероятно, все же есть опасение, что в случае отсутствия договоренностей с Россией возникнет предконфликтная ситуация. В этом смысле Великобритания пытается продлить динамику переговоров на двустороннем уровне", — высказался Пушков.
Член Совфеда также предположил, что Лондон решил повести себя "неординарно" на фоне других европейских стран, которых исключили из диалога с российской стороной по вопросам безопасности.
"Вместо запугиваний, угроз и нагнетания истерики они решили предложить Москве какое-то рациональное взаимодействие", — считает сенатор.
Пушков назвал инициативу британского министра "дипломатическим ходом, нежели изменением позиции".
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. По его словам, главы военных ведомств могли бы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями по поводу безопасности.
Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 12:03
Эксперт прокомментировал приглашение Шойгу посетить Лондон
 
В миреЛондонМоскваВеликобританияСергей ШойгуАлексей ПушковНАТОРоссияБен Уоллес
 
 
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