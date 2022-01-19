https://ria.ru/20220119/shoygu-1768474272.html

Разгадан замысел Британии после внезапного приглашения Шойгу в Лондон

Пушков раскрыл мотивы Британии для приглашения Шойгу в Лондон - РИА Новости, 19.01.2022

Разгадан замысел Британии после внезапного приглашения Шойгу в Лондон

Приглашение министра обороны Сергея Шойгу посетить Лондон может быть обусловлено опасениями западных стран конфликта с Россией, заявил газете "Взгляд" сенатор... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T02:07

2022-01-19T02:07

2022-01-19T02:07

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приглашение министра обороны Сергея Шойгу посетить Лондон может быть обусловлено опасениями западных стран конфликта с Россией, заявил газете "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.По его мнению, Британия пошла на такой шаг из-за перспективы провала переговоров Москвы с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности.Член Совфеда также предположил, что Лондон решил повести себя "неординарно" на фоне других европейских стран, которых исключили из диалога с российской стороной по вопросам безопасности.Пушков назвал инициативу британского министра "дипломатическим ходом, нежели изменением позиции".Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. По его словам, главы военных ведомств могли бы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями по поводу безопасности.

https://ria.ru/20220118/shoygu-1768336891.html

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