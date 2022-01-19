Разгадан замысел Британии после внезапного приглашения Шойгу в Лондон

Пушков раскрыл мотивы Британии для приглашения Шойгу в Лондон
Сенатор Пушков: приглашение Шойгу в Лондон обусловлено страхом Запада конфликта с Россией
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Приглашение министра обороны Сергея Шойгу посетить Лондон может быть обусловлено опасениями западных стран конфликта с Россией, заявил газете "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, Британия пошла на такой шаг из-за перспективы провала переговоров Москвы с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности.
"Поэтому в НАТО, при всем пафосе жестких заявлений Столтенберга, вероятно, все же есть опасение, что в случае отсутствия договоренностей с Россией возникнет предконфликтная ситуация. В этом смысле Великобритания пытается продлить динамику переговоров на двустороннем уровне", — высказался Пушков.
Член Совфеда также предположил, что Лондон решил повести себя "неординарно" на фоне других европейских стран, которых исключили из диалога с российской стороной по вопросам безопасности.
"Вместо запугиваний, угроз и нагнетания истерики они решили предложить Москве какое-то рациональное взаимодействие", — считает сенатор.
Пушков назвал инициативу британского министра "дипломатическим ходом, нежели изменением позиции".
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. По его словам, главы военных ведомств могли бы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями по поводу безопасности.