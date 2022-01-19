https://ria.ru/20220119/shkola-1768595090.html

В Чувашии проверяют школу, где детям дали крошечные порции салата

В Чувашии проверяют школу, где детям дали крошечные порции салата - РИА Новости, 19.01.2022

В Чувашии проверяют школу, где детям дали крошечные порции салата

Проверка проводится в школе Новочебоксарска, где ученикам выдали в столовой крошечные порции салата из нескольких кусочков овощей, сообщает министерство... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:09

2022-01-19T17:09

2022-01-19T17:23

происшествия

чебоксары

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

александр бастрыкин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Проверка проводится в школе Новочебоксарска, где ученикам выдали в столовой крошечные порции салата из нескольких кусочков овощей, сообщает министерство образования Чувашии.Фотографии салата, состоящего из трех кусочков помидора и двух кусочков огурца, снятые в столовой школы №12 Новочебоксарска, были опубликованы в группе "Про Город Чебоксары. Новочебоксарск" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях читатели иронизируют, что такой порцией наелись бы разве что Дюймовочка или Мальчик-с-пальчик."Данная ситуация ещё раз подчёркивает необходимость жесткого контроля за организацией и качеством горячего питания в образовательных организациях… В настоящее время отделом образования Новочебоксарска проводится внутренняя проверка. Данный вопрос у министерства образования и молодёжной политики Чувашской республики на контроле", - говорится в сообщении.Это уже второй инцидент в школах Новочебоксарска в этом месяце. На прошлой неделе около 40 учащихся школы №16 обратились за медицинской помощью со схожей симптоматикой – они жаловались на температуру и боль в области живота. Всего 12 января по разным причинам, в том числе по состоянию здоровья, на занятия в школу не пришли более 150 учеников. Большинству детей поставили диагноз - острое кишечное заболевание. Проверку организовали сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и следственного комитета. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

https://ria.ru/20220119/deti-1768537414.html

чебоксары

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, чебоксары, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)