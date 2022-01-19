17:09 19.01.2022 (обновлено: 17:23 19.01.2022)
В Чувашии проверяют школу, где детям дали крошечные порции салата
Минобразования Чувашии проверяет школу, где детям дали крошечные порции салата
© Фото : страница "Про Город Чебоксары | Новочебоксарск | Чувашия" во ВКонтактеПорции салата в одной из школ Новочебоксарска
Порции салата в одной из школ Новочебоксарска
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Проверка проводится в школе Новочебоксарска, где ученикам выдали в столовой крошечные порции салата из нескольких кусочков овощей, сообщает министерство образования Чувашии.
Фотографии салата, состоящего из трех кусочков помидора и двух кусочков огурца, снятые в столовой школы №12 Новочебоксарска, были опубликованы в группе "Про Город Чебоксары. Новочебоксарск" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях читатели иронизируют, что такой порцией наелись бы разве что Дюймовочка или Мальчик-с-пальчик.
"Данная ситуация ещё раз подчёркивает необходимость жесткого контроля за организацией и качеством горячего питания в образовательных организациях… В настоящее время отделом образования Новочебоксарска проводится внутренняя проверка. Данный вопрос у министерства образования и молодёжной политики Чувашской республики на контроле", - говорится в сообщении.
Это уже второй инцидент в школах Новочебоксарска в этом месяце. На прошлой неделе около 40 учащихся школы №16 обратились за медицинской помощью со схожей симптоматикой – они жаловались на температуру и боль в области живота. Всего 12 января по разным причинам, в том числе по состоянию здоровья, на занятия в школу не пришли более 150 учеников. Большинству детей поставили диагноз - острое кишечное заболевание. Проверку организовали сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и следственного комитета. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.