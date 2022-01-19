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В Чувашии проверяют школу, где детям дали крошечные порции салата
В Чувашии проверяют школу, где детям дали крошечные порции салата - РИА Новости, 19.01.2022
В Чувашии проверяют школу, где детям дали крошечные порции салата
Проверка проводится в школе Новочебоксарска, где ученикам выдали в столовой крошечные порции салата из нескольких кусочков овощей, сообщает министерство... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:09
2022-01-19T17:23
происшествия
чебоксары
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Проверка проводится в школе Новочебоксарска, где ученикам выдали в столовой крошечные порции салата из нескольких кусочков овощей, сообщает министерство образования Чувашии.Фотографии салата, состоящего из трех кусочков помидора и двух кусочков огурца, снятые в столовой школы №12 Новочебоксарска, были опубликованы в группе "Про Город Чебоксары. Новочебоксарск" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях читатели иронизируют, что такой порцией наелись бы разве что Дюймовочка или Мальчик-с-пальчик."Данная ситуация ещё раз подчёркивает необходимость жесткого контроля за организацией и качеством горячего питания в образовательных организациях… В настоящее время отделом образования Новочебоксарска проводится внутренняя проверка. Данный вопрос у министерства образования и молодёжной политики Чувашской республики на контроле", - говорится в сообщении.Это уже второй инцидент в школах Новочебоксарска в этом месяце. На прошлой неделе около 40 учащихся школы №16 обратились за медицинской помощью со схожей симптоматикой – они жаловались на температуру и боль в области живота. Всего 12 января по разным причинам, в том числе по состоянию здоровья, на занятия в школу не пришли более 150 учеников. Большинству детей поставили диагноз - острое кишечное заболевание. Проверку организовали сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и следственного комитета. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.
https://ria.ru/20220119/deti-1768537414.html
чебоксары
новочебоксарск
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происшествия, чебоксары, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:09 19.01.2022 (обновлено: 17:23 19.01.2022)
 
В Чувашии проверяют школу, где детям дали крошечные порции салата

Минобразования Чувашии проверяет школу, где детям дали крошечные порции салата

© Фото : страница "Про Город Чебоксары | Новочебоксарск | Чувашия" во ВКонтактеПорции салата в одной из школ Новочебоксарска
Порции салата в одной из школ Новочебоксарска - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : страница "Про Город Чебоксары | Новочебоксарск | Чувашия" во ВКонтакте
Порции салата в одной из школ Новочебоксарска
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Проверка проводится в школе Новочебоксарска, где ученикам выдали в столовой крошечные порции салата из нескольких кусочков овощей, сообщает министерство образования Чувашии.
Фотографии салата, состоящего из трех кусочков помидора и двух кусочков огурца, снятые в столовой школы №12 Новочебоксарска, были опубликованы в группе "Про Город Чебоксары. Новочебоксарск" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях читатели иронизируют, что такой порцией наелись бы разве что Дюймовочка или Мальчик-с-пальчик.
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"Данная ситуация ещё раз подчёркивает необходимость жесткого контроля за организацией и качеством горячего питания в образовательных организациях… В настоящее время отделом образования Новочебоксарска проводится внутренняя проверка. Данный вопрос у министерства образования и молодёжной политики Чувашской республики на контроле", - говорится в сообщении.
Это уже второй инцидент в школах Новочебоксарска в этом месяце. На прошлой неделе около 40 учащихся школы №16 обратились за медицинской помощью со схожей симптоматикой – они жаловались на температуру и боль в области живота. Всего 12 января по разным причинам, в том числе по состоянию здоровья, на занятия в школу не пришли более 150 учеников. Большинству детей поставили диагноз - острое кишечное заболевание. Проверку организовали сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и следственного комитета. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.
 
ПроисшествияЧебоксарыНовочебоксарскЧувашская Республика (Чувашия)Александр БастрыкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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