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Санкции против России не изменят ее политику, заявил Рябков
Санкции против России не изменят ее политику, заявил Рябков - РИА Новости, 19.01.2022
Санкции против России не изменят ее политику, заявил Рябков
Россия в диалоге с США объясняет, что санкции против Москвы не работают и не приведут к изменению российской политики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:25
2022-01-19T14:33
в мире
сша
москва
санкции в отношении россии
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия в диалоге с США объясняет, что санкции против Москвы не работают и не приведут к изменению российской политики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В диалоге с американцами выводим их на понимание того, что санкции и прочие ограничительные инструменты, унаследованные от холодной войны, не работают", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, Россия давно приспособилась к этому прессингу."И возможные дополнительные меры в этой сфере, которые по определению нелегитимны, противоправны, никаких изменений, искомых США и Западом, в нашей политике не простимулируют, к ним не приведут", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20220119/igra-1768519857.html
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в мире, сша, москва, санкции в отношении россии, россия, сергей рябков
14:25 19.01.2022 (обновлено: 14:33 19.01.2022)
 
Санкции против России не изменят ее политику, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: санкции против России не приведут к изменению ее политического курса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия в диалоге с США объясняет, что санкции против Москвы не работают и не приведут к изменению российской политики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В диалоге с американцами выводим их на понимание того, что санкции и прочие ограничительные инструменты, унаследованные от холодной войны, не работают", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
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По его словам, Россия давно приспособилась к этому прессингу.
"И возможные дополнительные меры в этой сфере, которые по определению нелегитимны, противоправны, никаких изменений, искомых США и Западом, в нашей политике не простимулируют, к ним не приведут", - отметил Рябков.
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