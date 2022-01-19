https://ria.ru/20220119/sanktsii-1768550532.html

Санкции против России не изменят ее политику, заявил Рябков

Санкции против России не изменят ее политику, заявил Рябков - РИА Новости, 19.01.2022

Санкции против России не изменят ее политику, заявил Рябков

Россия в диалоге с США объясняет, что санкции против Москвы не работают и не приведут к изменению российской политики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:25

2022-01-19T14:25

2022-01-19T14:33

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москва

санкции в отношении россии

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия в диалоге с США объясняет, что санкции против Москвы не работают и не приведут к изменению российской политики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В диалоге с американцами выводим их на понимание того, что санкции и прочие ограничительные инструменты, унаследованные от холодной войны, не работают", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, Россия давно приспособилась к этому прессингу."И возможные дополнительные меры в этой сфере, которые по определению нелегитимны, противоправны, никаких изменений, искомых США и Западом, в нашей политике не простимулируют, к ним не приведут", - отметил Рябков.

https://ria.ru/20220119/igra-1768519857.html

https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html

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в мире, сша, москва, санкции в отношении россии, россия, сергей рябков