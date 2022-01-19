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"Россия" начинает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Апатиты

"Россия" начинает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Апатиты - РИА Новости, 19.01.2022

"Россия" начинает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Апатиты

Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") 11 февраля начинает регулярные полеты из Санкт-Петербурга в аэропорт "Хибины" на Кольском полуострове, сообщает... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:25

2022-01-19T20:25

2022-01-19T20:24

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") 11 февраля начинает регулярные полеты из Санкт-Петербурга в аэропорт "Хибины" на Кольском полуострове, сообщает перевозчик.Полеты будут выполняться из Санкт-Петербурга четыре раза в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково в - 11:00, прилет в аэропорт "Хибины" - в 12:50. Обратный рейс будет отправляться в 13:50 и прибывать в Санкт-Петербург в 15:35.Аэропорт "Хибины" находится в центре Кольского полуострова в непосредственной близости к городам Апатиты и Кировск, а также на удалении не более 100 километров от большинства городов Мурманской области.Благодаря новым рейсам становится доступнее для туристов самый высокогорный горнолыжный курорт на Северо-Западе России "Большой Вудъявр".Курорт находится на южной окраине Хибинского горного массива, крупнейшего на Кольском полуострове. Благодаря географическому положению и особенностям климата, курорт привлекает лыжников и сноубордистов со всей страны.

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новости компаний - экономика, санкт-петербург, мурманская область, россия (авиакомпания), аэрофлот