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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220119/razvedka-1768553456.html
Токаев распорядился усилить военную разведку Казахстана
Токаев распорядился усилить военную разведку Казахстана - РИА Новости, 19.01.2022
Токаев распорядился усилить военную разведку Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо усилить военную разведку, которая предоставляла бы руководству страны оперативную и качественную РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:37
2022-01-19T14:50
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 19 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо усилить военную разведку, которая предоставляла бы руководству страны оперативную и качественную информацию о внешних и внутренних угрозах, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.В среду Токаев провел совещание с руководящим составом министерства обороны. "С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне президент потребовал кардинально повысить боеспособность вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач. Прежде всего, по мнению верховного главнокомандующего, следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768460861.html
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
14:37 19.01.2022 (обновлено: 14:50 19.01.2022)
 
Токаев распорядился усилить военную разведку Казахстана

Президент Казахстана Токаев заявил о необходимости усилить военную разведку в стране

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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НУР-СУЛТАН, 19 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо усилить военную разведку, которая предоставляла бы руководству страны оперативную и качественную информацию о внешних и внутренних угрозах, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
В среду Токаев провел совещание с руководящим составом министерства обороны. "С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне президент потребовал кардинально повысить боеспособность вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач. Прежде всего, по мнению верховного главнокомандующего, следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах", - говорится в сообщении.
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеКазахстанВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
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