https://ria.ru/20220119/propazha-1768425152.html

"Череп подкинули": отец пропавшего ребенка уверен в убийстве

"Череп подкинули": отец пропавшего ребенка уверен в убийстве - РИА Новости, 19.01.2022

"Череп подкинули": отец пропавшего ребенка уверен в убийстве

В Нижнем Новгороде возобновили дело об исчезновении 15-летней Насти Коханюк. Девочка с синдромом Дауна бесследно пропала восемь лет назад, а в сентябре 2021-го... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:10

балахна

москва

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. В Нижнем Новгороде возобновили дело об исчезновении 15-летней Насти Коханюк. Девочка с синдромом Дауна бесследно пропала восемь лет назад, а в сентябре 2021-го грибники наткнулись в лесу на детские останки и кофту. Отец уверен: ее похитили и убили. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Десятки версийДнем 20 июня 2013-го Настя вышла погулять во двор частного дома в поселке Гидроторф на окраине Балахны и не вернулась. Родители забили тревогу, к поискам быстро подключились десятки местных и волонтеры из Нижнего Новгорода.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство" — в первую очередь рассматривали версию похищения. Несколько свидетелей вроде бы заметили, что девочка одна стояла на автобусной остановке, а затем села в какой-то автомобиль. Другие утверждали, что она уехала на междугороднем автобусе.Оперативники опросили сотни человек, военные и спасатели изучили буквально каждый метр окрестностей — не помогло."Меня проверяли на полиграфе три раза, — рассказывает отец Насти Олег Коханюк. — Видимо, думали, что я мог убить родную дочь. Подозревали и одного из местных — регулярно вызывали на допросы. Тот даже работу потерял и вскоре слег с инфарктом. Но в итоге оказался ни при чем".Спустя год, так и не найдя зацепок, отдел особо важных дел областного управления СКР приостановил расследование.Протестантская вераВ Гидроторф семья Коханюк перебралась в 2011-м из Нижнего Новгорода. Купили землю, начали строить дом — хотели, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе. Олег — протестантский пастор, у него два прихода: в Нижнем и Москве. "После переезда некоторые местные мне угрожали, — вспоминает глава семьи. — Их не устраивало наше вероисповедание. Затем начали запугивать послушников. Словом, пытались всячески выжить нас".Это подтверждает и член общины Николай Калинкин. "Когда пропала Настя, возник слух, что мы принесли ее в жертву, совершили ритуальное убийство, — отмечает он. — Оперативникам пришлось проверять. Но, разумеется, это ложь".Жители Гидроторфа уверяют, что семье Коханюк никто не угрожал. Напротив, охотно предлагали помощь в постройке дома, а Настю искали всем поселком."Никаких странностей в их поведении лично я не замечала, — говорит соседка Елена. — Поселившись у нас, Олег арендовал помещение в местном ДК и стал читать там проповеди. Также практиковал исцеление от болезней с помощью молитвы. Кто-то заинтересовался и посещал эти встречи, кто-то воспринял прохладно, но без агрессии".Розовая кофтаВ 2020-м появилась надежда: житель Нижневартовска Николай Быков написал в соцсетях, что не раз видел Настю в сопровождении некой женщины. Совпадали не только рост и приметы — например, родинка возле носа — но и некоторые особенности характера: ребенок был молчалив.Коханюк отправился в Югру и разыскал девочку. Действительно, сходство с Настей было, но это не она.А в сентябре 2021-го местный грибник нашел человеческий череп всего в десяти минутах ходьбы от Гидроторфа. Позже обнаружили еще две кости и розовую детскую кофточку — как у Насти.Дело возобновили, эксперты сейчас выясняют, чьи это останки. Отец девочки уверен, что ее похитили и убили. Причем, сделать это, считает он, могли противники его религиозной деятельности."Там проходили сотня солдат и несколько десятков волонтеров, — говорит Олег. — Да и грибники все истоптали вдоль и поперек. Мне кажется, череп и кофту просто подкинули".Ложный следКоханюк указывает на еще одно странное обстоятельство: Настю сначала искали в основном на севере поселка, на границе с Балахной. Но через четыре дня несколько человек сообщили, что видели ее днем 20 июня на улице Харенка в противоположной, южной части Гидроторфа. В полутора километрах оттуда потом и обнаружили останки."О том, что Настя была на Харенке, нам сказали лишь на пятые сутки поисков. Я не верю, что никто до этого ни разу не позвонил в полицию, — отмечает Коханюк. — Ведь об исчезновении знал не только поселок, но и вся область".Он утверждает, что девочка панически боялась леса и воды — сама уйти в сторону чащи попросту не могла. А сразу за Харенкой — два озера. "Настя всегда тянулась к людям, особенно к детям, — добавляет Олег. — Сложно представить, что она захотела остаться одна".Родители намерены организовать независимую экспертизу ДНК, чтобы точно выяснить, чьи останки нашли в лесу.

https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html

https://ria.ru/20211121/propazha-1759880341.html

https://ria.ru/20220108/propazha-1765978516.html

https://ria.ru/20201222/ischeznovenie-1590263628.html

балахна

москва

нижний новгород

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балахна, москва, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)