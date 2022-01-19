Признание ДНР и ЛНР убережет их от агрессии Украины, считает депутат
Депутат Афонин: проект КПРФ о признании ЛНР и ДНР призван уберечь их от агрессии Украины
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил РИА Новости, что внесенный думской фракцией законопроект о признании независимыми самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) призван уберечь их от агрессивных действий Украины.
В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР как независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
"Учитывая, что сейчас идет серьезное обострение, начались поставки американского вооружения, приезжают спецназовцы из Канады и так далее, размещаются на границах ЛНР и ДНР, есть серьёзная угроза, что будет развязана военная авантюра. Это весомый шанс уберечь от агрессивных действий со стороны Украины", - сказал Афонин.
"Сейчас, мы считаем, надо принять превентивные меры и уже де-юре признать, что Луганская и Донецкая республики де-факто являются независимыми от Украины государствами. Сейчас ситуация дошла до предела, идет серьёзный накал, и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.