https://ria.ru/20220119/priznanie-1768637025.html

Признание ДНР и ЛНР убережет их от агрессии Украины, считает депутат

Признание ДНР и ЛНР убережет их от агрессии Украины, считает депутат - РИА Новости, 19.01.2022

Признание ДНР и ЛНР убережет их от агрессии Украины, считает депутат

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил РИА Новости, что внесенный думской фракцией законопроект о признании независимыми самопровозглашенных Донецкой и... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T21:01

2022-01-19T21:01

2022-01-19T21:01

политика

в мире

украина

киев

москва

юрий афонин

владимир путин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745903047_0:8:2214:1253_1920x0_80_0_0_6ba61e47296a37a3d55fae4d6893f6dd.jpg

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил РИА Новости, что внесенный думской фракцией законопроект о признании независимыми самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) призван уберечь их от агрессивных действий Украины.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР как независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи."Учитывая, что сейчас идет серьезное обострение, начались поставки американского вооружения, приезжают спецназовцы из Канады и так далее, размещаются на границах ЛНР и ДНР, есть серьёзная угроза, что будет развязана военная авантюра. Это весомый шанс уберечь от агрессивных действий со стороны Украины", - сказал Афонин."Сейчас, мы считаем, надо принять превентивные меры и уже де-юре признать, что Луганская и Донецкая республики де-факто являются независимыми от Украины государствами. Сейчас ситуация дошла до предела, идет серьёзный накал, и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220119/priznanie-1768626539.html

https://ria.ru/20220119/priznanie-1768612875.html

https://ria.ru/20220119/priznanie-1768624929.html

украина

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, украина, киев, москва, юрий афонин, владимир путин, госдума рф, кпрф, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, россия