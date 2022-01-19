20:16 19.01.2022 (обновлено: 20:52 19.01.2022)
Эсеры готовы поддержать предложение КПРФ признать ДНР и ЛНР, заявил Миронов
Миронов: фракция эсеров готова поддержать проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Сергей Миронов
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме готова поддержать проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил РИА Новости руководитель фракции Сергей Миронов.
Депутаты от фракции КПРФ в среду внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР и о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
"Мы готовы поддержать нынешнюю инициативу коллег из КПРФ при рассмотрении Госдумой", - сказал Миронов. Он напомнил, что "Справедливая Россия - За правду" еще в мае 2014 года признала республики Донбасса. "Мы неоднократно призывали к признанию независимости ДНР и ЛНР на государственном уровне", - добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что, зная настроения жителей ДНР и ЛНР, не исключено, что следующим шагом должен стать референдум о воссоединении Донбасса с Россией. "Дальнейшее развитие событий зависит от его результатов. Что касается реакции Запада, она предсказуема, но речь идет об интересах граждан России, поэтому этот шаг предопределен", - заявил Миронов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
В Минске 5 сентября 2014 года при посредничестве России и ОБСЕ Киев и ДНР с ЛНР подписали протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.