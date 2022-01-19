https://ria.ru/20220119/priznanie-1768624929.html

Депутат ответил на вопрос о возможности признать ДНР и ЛНР

Депутат ответил на вопрос о возможности признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022

Депутат ответил на вопрос о возможности признать ДНР и ЛНР

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что не уверен в том, что сейчас... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T19:21

2022-01-19T19:21

2022-01-19T19:53

донецкая народная республика

луганская народная республика

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москва

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что не уверен в том, что сейчас Россия сможет признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), однако это не значит, что тему не нужно обсуждать.Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР и о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи."Не уверен, что в настоящее время этот шаг может быть совершен без ущерба для интересов РФ - стратегических и долгосрочных", - сказал РИА Новости Затулин.Как отметил парламентарий, отсутствие возможности скорейшего признания республик не означает, что не нужно поднимать эту тему. "Это не значит, что саму тему не нужно обсуждать или что фракция КПРФ не могла выразить эту точку зрения", - добавил политик.Минские соглашения являются препятствием для признания Россией ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости Константин Затулин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.В Минске 5 сентября 2014 года при посредничестве России и ОБСЕ Киев и ДНР с ЛНР подписали протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины. Подписи под протоколом поставили участники Трехсторонней контактной группы – представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол РФ на Украине Михаил Зурабов, со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР документ подписали Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

https://ria.ru/20220119/donbass-1768604668.html

https://ria.ru/20220119/priznanie-1768612875.html

https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

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