https://ria.ru/20220119/priznanie-1768612875.html

Песков отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Песков отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022

Песков отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

В Кремле не видели проекта обращения депутатов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:23

2022-01-19T18:23

2022-01-19T18:32

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владимир путин

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле не видели проекта обращения депутатов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Они объясняют это тем, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз."Не знаем (о проекте обращения)", – сказал Песков.

https://ria.ru/20220119/donbass-1768604668.html

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луганская народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, россия, госдума рф, кпрф