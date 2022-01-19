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Песков отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Песков отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022
Песков отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
В Кремле не видели проекта обращения депутатов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:23
2022-01-19T18:23
2022-01-19T18:32
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле не видели проекта обращения депутатов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Они объясняют это тем, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз."Не знаем (о проекте обращения)", – сказал Песков.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, россия, госдума рф, кпрф
18:23 19.01.2022 (обновлено: 18:32 19.01.2022)
Песков отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь Песков: Кремль не видел проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР