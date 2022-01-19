https://ria.ru/20220119/prigozhin-1768501224.html

Пригожин отверг обвинения в информационном давлении на Беглова

Пригожин отверг обвинения в информационном давлении на Беглова - РИА Новости, 19.01.2022

Пригожин отверг обвинения в информационном давлении на Беглова

Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя утверждения в СМИ о том, что он якобы оказывает информационное давление на петербургского... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:33

2022-01-19T10:33

2022-01-19T10:33

общество

санкт-петербург

александр беглов

евгений пригожин

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя утверждения в СМИ о том, что он якобы оказывает информационное давление на петербургского губернатора Александра Беглова, заявил, что критикой он не занимается и не собирается оправдываться.Он подчеркнул, что вообще не интересуется петербургской повесткой. Пригожин заверил, что в выборах Беглова он также не участвовал и к большинству петербургских СМИ не имеет отношения."В конце концов я не являюсь авторитетом для всех журналистов Петербурга и не могу им всем руки поотрывать. Но если кто-то из них относится ко мне с доверием, хочу вас попросить: хватит писать негатив про наш город", - добавил Пригожин.Он также объявил конкурс позитивной песни о Санкт-Петербурге среди молодых петербургских исполнителей, призовой фонд которого 10 000 000 рублей, и призвал писать позитивные песни.

https://ria.ru/20211224/radiostantsiya-1765423092.html

https://ria.ru/20220111/shenderovich-1767256181.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, евгений пригожин