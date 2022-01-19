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Пригожин отверг обвинения в информационном давлении на Беглова
Пригожин отверг обвинения в информационном давлении на Беглова - РИА Новости, 19.01.2022
Пригожин отверг обвинения в информационном давлении на Беглова
Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя утверждения в СМИ о том, что он якобы оказывает информационное давление на петербургского... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:33
2022-01-19T10:33
общество
санкт-петербург
александр беглов
евгений пригожин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя утверждения в СМИ о том, что он якобы оказывает информационное давление на петербургского губернатора Александра Беглова, заявил, что критикой он не занимается и не собирается оправдываться.Он подчеркнул, что вообще не интересуется петербургской повесткой. Пригожин заверил, что в выборах Беглова он также не участвовал и к большинству петербургских СМИ не имеет отношения."В конце концов я не являюсь авторитетом для всех журналистов Петербурга и не могу им всем руки поотрывать. Но если кто-то из них относится ко мне с доверием, хочу вас попросить: хватит писать негатив про наш город", - добавил Пригожин.Он также объявил конкурс позитивной песни о Санкт-Петербурге среди молодых петербургских исполнителей, призовой фонд которого 10 000 000 рублей, и призвал писать позитивные песни.
https://ria.ru/20211224/radiostantsiya-1765423092.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, евгений пригожин
10:33 19.01.2022
 
Пригожин отверг обвинения в информационном давлении на Беглова

Бизнесмен Пригожин отверг обвинения в информационном давлении на главу Петербурга Беглова

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя утверждения в СМИ о том, что он якобы оказывает информационное давление на петербургского губернатора Александра Беглова, заявил, что критикой он не занимается и не собирается оправдываться.
"Я не занимаюсь критикой губернатора и я не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно", - приводятся слова Пригожина в сообщении "Конкорда" на странице в соцсети "ВКонтакте".
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Он подчеркнул, что вообще не интересуется петербургской повесткой. Пригожин заверил, что в выборах Беглова он также не участвовал и к большинству петербургских СМИ не имеет отношения.
"В конце концов я не являюсь авторитетом для всех журналистов Петербурга и не могу им всем руки поотрывать. Но если кто-то из них относится ко мне с доверием, хочу вас попросить: хватит писать негатив про наш город", - добавил Пригожин.
Он также объявил конкурс позитивной песни о Санкт-Петербурге среди молодых петербургских исполнителей, призовой фонд которого 10 000 000 рублей, и призвал писать позитивные песни.
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ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловЕвгений Пригожин
 
 
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