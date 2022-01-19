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На Украине отреагировали на приглашение Путина и Зеленского в Турцию
На Украине отреагировали на приглашение Путина и Зеленского в Турцию - РИА Новости, 19.01.2022
На Украине отреагировали на приглашение Путина и Зеленского в Турцию
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал продуманным приглашение глав России и Украины в Турцию для переговоров. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:45
2022-01-19T20:45
2022-01-19T22:14
в мире
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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал продуманным приглашение глав России и Украины в Турцию для переговоров. Как заявил чиновник изданию "РБК-Украина", у этого предложения есть потенциал. Подоляк отметил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган прекрасно понимает ситуацию в регионе и мотивы как украинской, так и российской стороны. При этом Турция хорошо осознает свои стратегические интересы.По мнению советника, Москва не ощущает свою переговорную позицию как действительно сильную, и в это упирается предложение о переговорах."Один и тот же ответ о минских соглашениях на любые вопросы, в том числе и о тех эскалационных шагах, которые совершаются именно Россией и в ущерб тем же минским соглашениям", — считает Подоляк.Он добавил, что это говорит о неуверенности России в своей правоте, поэтому она якобы отказывается от более гибкой дипломатической игры, запираясь в "глухой позиции".Как стало известно утром 19 января, Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения проблем и урегулирования разногласий. Комментируя это предложение, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Анкара сможет повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение минских соглашений, это нельзя будет не приветствовать. Россия поддерживает усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине, добавил пресс-секретарь президента. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в стабилизации ситуации в регионе.
https://ria.ru/20220119/blinken-1768613652.html
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в мире, киев, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир зеленский, ибрагим калын, россия
20:45 19.01.2022 (обновлено: 22:14 19.01.2022)
На Украине отреагировали на приглашение Путина и Зеленского в Турцию
В Киеве считают, что у приглашения Путина и Зеленского на встречу в Турцию есть потенциал