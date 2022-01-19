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В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина и Зеленского в Турцию
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина и Зеленского в Турцию - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина и Зеленского в Турцию
В Кремле поддерживают усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:53
2022-01-19T16:13
в мире
украина
киев
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Кремле поддерживают усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Анкару для переговоров.Песков напомнил, что основные разногласия между Москвой и Киевом связаны с пробуксовкой выполнения украинской стороной Минских соглашений.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию напряженности отношений обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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в мире, украина, киев, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, владимир зеленский
12:53 19.01.2022 (обновлено: 16:13 19.01.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина и Зеленского в Турцию

Песков о приглашении Путина и Зеленского в Турцию: приветствуем усилия любых стран

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Кремле поддерживают усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Анкару для переговоров.
Песков напомнил, что основные разногласия между Москвой и Киевом связаны с пробуксовкой выполнения украинской стороной Минских соглашений.
"Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей <...>, это можно будет только приветствовать", — добавил он.
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию напряженности отношений обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает в посольстве США в Киеве. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
12:33
Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем
 
В миреУкраинаКиевРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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