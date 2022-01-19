https://ria.ru/20220119/priglashenie-1768532923.html

В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина и Зеленского в Турцию

В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина и Зеленского в Турцию - РИА Новости, 19.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина и Зеленского в Турцию

В Кремле поддерживают усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:53

2022-01-19T12:53

2022-01-19T16:13

в мире

украина

киев

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Кремле поддерживают усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Анкару для переговоров.Песков напомнил, что основные разногласия между Москвой и Киевом связаны с пробуксовкой выполнения украинской стороной Минских соглашений.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию напряженности отношений обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.

https://ria.ru/20220119/blinken-1768529181.html

украина

киев

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, владимир зеленский