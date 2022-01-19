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МИД Австрии назвал часть предложений России по безопасности неприемлемыми
МИД Австрии назвал часть предложений России по безопасности неприемлемыми - РИА Новости, 19.01.2022
МИД Австрии назвал часть предложений России по безопасности неприемлемыми
Евросоюз готовит "очень сильный" общий ответ на случай возможного ухудшения ситуации вокруг Украины, ответ при этом будет также исходить в целом от стран... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:02
2022-01-19T20:03
в мире
киев
вена
евросоюз
нато
мид австрии
александер шалленберг
россия
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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз готовит "очень сильный" общий ответ на случай возможного ухудшения ситуации вокруг Украины, ответ при этом будет также исходить в целом от стран Запада, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Да, ситуация крайне беспокоящаяся, да, мы должны найти возможности успокоить ситуацию. Я благодарен своим коллегам из Евросоюза и, прежде всего, США за вступление в этот диалог. Как я говорил, это единственный выход. Я внимательно отслеживаю каждое публичное заявление моего коллеги Сергея Лаврова и президента (Владимира) Путина. Пока они остаются скорее выдержанным в агрессивной тональности, но я надеюсь, что мы найдем общий знаменатель. Да, многое из того, что предложила Россия, просто неприемлемо", - сказал Шалленберг после встречи в Вене с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.Он привел в пример Казахстан: "страны вправе выбирать свои альянсы". "И это право должно быть доступно всем, как в заключительном Хельсинкском акте 1975 года, по которому мы договорились, в том числе СССР в то время, в разгар холодной войны. И принципы, которые мы в нем согласовали - равенство, равная суверенность стран-членов, неприменение насилия или угрозы насилия, соблюдение территориальной целостности всех участников заключительного Хельсинкского акта, это принципы, которые до сих пор являются основание европейской структуры безопасности, они не изменились", - добавил он.Шалленберг добавил, что если ситуация вокруг Украины ухудшится, то "мы готовим очень сильный общий ответ в рамках внутренних процедур со стороны Евросоюза, но ответ будет выходить за пределы ЕС, будет ответ от свободного мира и Запада".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html
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в мире, киев, вена, евросоюз, нато, мид австрии, александер шалленберг, россия
20:02 19.01.2022 (обновлено: 20:03 19.01.2022)
 
МИД Австрии назвал часть предложений России по безопасности неприемлемыми

Глава МИД Австрии Шалленберг назвал часть предложений России по безопасности неприемлемыми

© AP Photo / Hans PunzЗдание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Hans Punz
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз готовит "очень сильный" общий ответ на случай возможного ухудшения ситуации вокруг Украины, ответ при этом будет также исходить в целом от стран Запада, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Да, ситуация крайне беспокоящаяся, да, мы должны найти возможности успокоить ситуацию. Я благодарен своим коллегам из Евросоюза и, прежде всего, США за вступление в этот диалог. Как я говорил, это единственный выход. Я внимательно отслеживаю каждое публичное заявление моего коллеги Сергея Лаврова и президента (Владимира) Путина. Пока они остаются скорее выдержанным в агрессивной тональности, но я надеюсь, что мы найдем общий знаменатель. Да, многое из того, что предложила Россия, просто неприемлемо", - сказал Шалленберг после встречи в Вене с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
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Он привел в пример Казахстан: "страны вправе выбирать свои альянсы". "И это право должно быть доступно всем, как в заключительном Хельсинкском акте 1975 года, по которому мы договорились, в том числе СССР в то время, в разгар холодной войны. И принципы, которые мы в нем согласовали - равенство, равная суверенность стран-членов, неприменение насилия или угрозы насилия, соблюдение территориальной целостности всех участников заключительного Хельсинкского акта, это принципы, которые до сих пор являются основание европейской структуры безопасности, они не изменились", - добавил он.
Шалленберг добавил, что если ситуация вокруг Украины ухудшится, то "мы готовим очень сильный общий ответ в рамках внутренних процедур со стороны Евросоюза, но ответ будет выходить за пределы ЕС, будет ответ от свободного мира и Запада".
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При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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