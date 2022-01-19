20:02 19.01.2022 (обновлено: 20:03 19.01.2022)
МИД Австрии назвал часть предложений России по безопасности неприемлемыми
Глава МИД Австрии Шалленберг назвал часть предложений России по безопасности неприемлемыми
© AP Photo / Hans PunzЗдание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
© AP Photo / Hans Punz
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз готовит "очень сильный" общий ответ на случай возможного ухудшения ситуации вокруг Украины, ответ при этом будет также исходить в целом от стран Запада, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Да, ситуация крайне беспокоящаяся, да, мы должны найти возможности успокоить ситуацию. Я благодарен своим коллегам из Евросоюза и, прежде всего, США за вступление в этот диалог. Как я говорил, это единственный выход. Я внимательно отслеживаю каждое публичное заявление моего коллеги Сергея Лаврова и президента (Владимира) Путина. Пока они остаются скорее выдержанным в агрессивной тональности, но я надеюсь, что мы найдем общий знаменатель. Да, многое из того, что предложила Россия, просто неприемлемо", - сказал Шалленберг после встречи в Вене с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
Он привел в пример Казахстан: "страны вправе выбирать свои альянсы". "И это право должно быть доступно всем, как в заключительном Хельсинкском акте 1975 года, по которому мы договорились, в том числе СССР в то время, в разгар холодной войны. И принципы, которые мы в нем согласовали - равенство, равная суверенность стран-членов, неприменение насилия или угрозы насилия, соблюдение территориальной целостности всех участников заключительного Хельсинкского акта, это принципы, которые до сих пор являются основание европейской структуры безопасности, они не изменились", - добавил он.
Шалленберг добавил, что если ситуация вокруг Украины ухудшится, то "мы готовим очень сильный общий ответ в рамках внутренних процедур со стороны Евросоюза, но ответ будет выходить за пределы ЕС, будет ответ от свободного мира и Запада".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.