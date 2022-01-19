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"Как альфа-самец". Порошенко нагрубил жене на глазах у журналистов
"Как альфа-самец". Порошенко пристыдили за грубое обращение к жене - РИА Новости, 19.01.2022
"Как альфа-самец". Порошенко нагрубил жене на глазах у журналистов
Момент обращения бывшего президента Украины Петра Порошенко к супруге Марине во время суда привлек внимание журналистов. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:19
2022-01-19T20:19
2022-01-19T22:59
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Момент обращения бывшего президента Украины Петра Порошенко к супруге Марине во время суда привлек внимание журналистов."Видимо, почувствовал себя домостроевским альфа-самцом. И прямо в зале суда начал, переходя на крик, давать указания своей жене", — прокомментировали отрывок со словами Порошенко в телеграм-канале "Страны.ua".На видеозаписи видно, как экс-глава государства на повышенных тонах обращается по имени к супруге, а после грубо требует подойти к нему.Бывшего украинского лидера подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.
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в мире, украина, петр порошенко, страна.ua, ситуация на украине
20:19 19.01.2022 (обновлено: 22:59 19.01.2022)
"Как альфа-самец". Порошенко пристыдили за грубое обращение к жене
Экс-президент Украины Порошенко нагрубил супруге после заседания суда в Киеве