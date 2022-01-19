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Представительство ЕС на Украине отреагировало на приговор Порошенко
Представительство ЕС на Украине отреагировало на приговор Порошенко - РИА Новости, 19.01.2022
Представительство ЕС на Украине отреагировало на приговор Порошенко
Представительство Евросоюза на Украине будет продолжать следить за ходом разбирательство по делу экс-президента Петра Порошенко, сообщил в среду глава... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:40
2022-01-19T16:40
2022-01-19T16:40
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Представительство Евросоюза на Украине будет продолжать следить за ходом разбирательство по делу экс-президента Петра Порошенко, сообщил в среду глава представительства Матти Маасикас.Прокуратура Украины просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В среду суд отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу."Бывший президент Порошенко не был арестован, и сегодня Печерский суд в Киеве не вынес постановление о его домашнем аресте. Представительство ЕС на Украине будет продолжать внимательно следить за ходом разбирательства", - написал Маасикас в Twitter.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768575656.html
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в мире, украина, киев, евросоюз, петр порошенко
Представительство ЕС на Украине отреагировало на приговор Порошенко
Представительство ЕС на Украине будет продолжать следить за делом Порошенко