https://ria.ru/20220119/peterburg-1768601586.html

В Петербурге дали рекомендации по переводу школьников на дистант

В Петербурге дали рекомендации по переводу школьников на дистант - РИА Новости, 19.01.2022

В Петербурге дали рекомендации по переводу школьников на дистант

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" рекомендует руководителям школ на неделю переводить классы РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:36

2022-01-19T17:36

2022-01-19T17:57

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ирина потехина

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" рекомендует руководителям школ на неделю переводить классы на дистанционное обучение, даже если заболел всего один ученик, сообщает в среду пресс-служба администрации города.Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина совместно с главным санитарным врачом Санкт-Петербурга Натальей Башкетовой провели рабочее совещание с руководителями образовательных и дошкольных учреждений об организации работы в условиях роста заболеваемости "омикроном", где в режиме видеоконференцсвязи приняли участие 1,5 тысячи директоров школ, детских садов и колледжей."Башкетова рекомендовала родителям не приводить ребенка в школу и детский сад, если у него появились признаки ОРВИ или кто-то болеет дома, а руководителям образовательных организаций - отправлять целый класс на дистант на 7 дней, даже если заболел всего 1 ученик", - говорится в сообщении.Как отметила Потехина, с учетом короткого инкубационного периода и высокой заразности штамма "омикрон" образовательные учреждения должны неукоснительно соблюдать меры эпидбезопасности."Сейчас 2-3 дня — и может слечь вся семья или целый класс. Поэтому наша сегодняшняя задача — напомнить про четкое соблюдение тех мер, которые мы отработали в сентябре 2020 года. Тогда мы очень строго выполняли все предписания, как в операционной", - сказала она."На ближайший месяц в образовательных организациях — мобилизация. Нам необходимо не только не обрушить систему образования, но и спасти семьи, чтобы дети не принесли вирус домой. Потом будет понятно, увидим мы вертикальный взлёт заболеваемости или всё-таки переживём "омикрон" так же, как переживали все другие волны", - добавила вице-губернатор.Как проинформировала Потехина, на 10 января на "удаленке" в Петербурге находились два класса. При этом болели 85 педагогов, а в школах отсутствовали в общей сложности 450 детей. Через неделю зафиксирована отрицательная динамика, связанная с распространением "омикрона". Так, в настоящее время 209 классов отправлены на дистанционное обучение, заболели 390 учителей и 1100 школьников."Это пока не критическая ситуация: 1100 школьников при общем количестве 550 000 человек. Более того, эта статистика включает в себя все респираторно вирусные инфекции", - заключают городские власти.Накануне Потехина сообщала, что правительство Петербурга пока не планирует переводить систему образования на дистанционный формат. При этом, по ее оценке, при массовых вспышках заболевания в отдельных классах и автоматической "удаленке" этот формат обучения "может "накрыть" школы безо всякого централизованного решения".

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768529993.html

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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ирина потехина, коронавирус covid-19, коронавирус в россии