https://ria.ru/20220119/pashinyan-1768634704.html

Пашинян объяснил, почему не обратился в ОДКБ из-за обострения на границе

Пашинян объяснил, почему не обратился в ОДКБ из-за обострения на границе - РИА Новости, 19.01.2022

Пашинян объяснил, почему не обратился в ОДКБ из-за обострения на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте объяснил, почему Ереван не обратился в ОДКБ после обострения на границе с... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:45

2022-01-19T20:45

2022-01-19T20:45

в мире

армения

азербайджан

одкб

никол пашинян

арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте объяснил, почему Ереван не обратился в ОДКБ после обострения на границе с Азербайджаном, которое произошло в мае и ноябре прошлого года.Отвечая на критику, связанную с тем, что Ереван не обратился в ОДКБ во время обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, премьер заявил, в уставе ОДКБ прописано, что Организация в первую очередь действует политическими и дипломатическими методами. "ОДКБ - не армия", - сказал Пашинян.По его словам, приоритетом Армении во время председательства в ОДКБ в 2022 году является усовершенствование механизмов быстрого реагирования и реагирования на кризисные ситуации.Он также заявил, что использование в Казахстане механизмов быстрого реагирования ОДКБ, которое было применено впервые в истории, выгодно Армении. "Впервые в истории ОДКБ применен механизм быстрого реагирования Организации. Хорошо это для Армении или нет? Да, хорошо", - сказал Пашинян.В свою очередь глава МИД Армении Арарат Мирзоян также заявил, что когда возникает необходимость во вмешательстве союзников, в первую очередь используются политические механизмы, а при их невозможности предусмотрены консультации, действия "на поле". "Мы надеемся продвигаться в том же направлении для решения проблем", - сказал Мирзоян.Шестнадцатого ноября прошлого года Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными была потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.До этого ситуация серьезно обострялась в мае 2021 года. Тогда азербайджанские ВС разместились на приграничном участке в Сюникской области у Черного озера. По информации Пашиняна, Баку контролирует около 41 квадратного километра армянской территории.

https://ria.ru/20220119/armeniya-1768577807.html

https://ria.ru/20220110/armeniya-1767164519.html

https://ria.ru/20220115/karabakh-1768033157.html

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в мире, армения, азербайджан, одкб, никол пашинян, арарат мирзоян