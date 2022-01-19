Пашинян объяснил, почему не обратился в ОДКБ из-за обострения на границе
Пашинян объяснил, почему не обратился в ОДКБ после обострения на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте объяснил, почему Ереван не обратился в ОДКБ после обострения на границе с Азербайджаном, которое произошло в мае и ноябре прошлого года.
Отвечая на критику, связанную с тем, что Ереван не обратился в ОДКБ во время обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, премьер заявил, в уставе ОДКБ прописано, что Организация в первую очередь действует политическими и дипломатическими методами. "ОДКБ - не армия", - сказал Пашинян.
По его словам, приоритетом Армении во время председательства в ОДКБ в 2022 году является усовершенствование механизмов быстрого реагирования и реагирования на кризисные ситуации.
Он также заявил, что использование в Казахстане механизмов быстрого реагирования ОДКБ, которое было применено впервые в истории, выгодно Армении. "Впервые в истории ОДКБ применен механизм быстрого реагирования Организации. Хорошо это для Армении или нет? Да, хорошо", - сказал Пашинян.
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В свою очередь глава МИД Армении Арарат Мирзоян также заявил, что когда возникает необходимость во вмешательстве союзников, в первую очередь используются политические механизмы, а при их невозможности предусмотрены консультации, действия "на поле". "Мы надеемся продвигаться в том же направлении для решения проблем", - сказал Мирзоян.
Шестнадцатого ноября прошлого года Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными была потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.
До этого ситуация серьезно обострялась в мае 2021 года. Тогда азербайджанские ВС разместились на приграничном участке в Сюникской области у Черного озера. По информации Пашиняна, Баку контролирует около 41 квадратного километра армянской территории.