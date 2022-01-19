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В Архангельской области маленький ребенок попал в больницу с "омикроном"
В Архангельской области маленький ребенок попал в больницу с "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022
В Архангельской области маленький ребенок попал в больницу с "омикроном"
Среди первых девяти заразившихся штаммом "омикрон" в Архангельской области оказался ребенок младше двух лет, которому потребовалась госпитализация, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:27
2022-01-19T15:27
распространение коронавируса
архангельск
архангельская область
здоровье - общество
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Среди первых девяти заразившихся штаммом "омикрон" в Архангельской области оказался ребенок младше двух лет, которому потребовалась госпитализация, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора."Среди заразившихся оказался ребенок младше двух лет, который был госпитализирован, однако на данный момент он уже находится дома", - сообщили в Роспотребнадзоре.В среду стало известно, что штамм "омикрон" был впервые выявлен в Архангельской области – семь зараженных выявили в Архангельске, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске. Все пациенты находятся на амбулаторном лечении.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html
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архангельск, архангельская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:27 19.01.2022
 
В Архангельской области маленький ребенок попал в больницу с "омикроном"

Ребенок младше двух лет попал в больницу в Архангельской области, заразившись "омикроном"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Среди первых девяти заразившихся штаммом "омикрон" в Архангельской области оказался ребенок младше двух лет, которому потребовалась госпитализация, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Среди заразившихся оказался ребенок младше двух лет, который был госпитализирован, однако на данный момент он уже находится дома", - сообщили в Роспотребнадзоре.
В среду стало известно, что штамм "омикрон" был впервые выявлен в Архангельской области – семь зараженных выявили в Архангельске, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске. Все пациенты находятся на амбулаторном лечении.
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Распространение коронавирусаАрхангельскАрхангельская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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