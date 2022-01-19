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В Архангельской области маленький ребенок попал в больницу с "омикроном"
В Архангельской области маленький ребенок попал в больницу с "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022
В Архангельской области маленький ребенок попал в больницу с "омикроном"
Среди первых девяти заразившихся штаммом "омикрон" в Архангельской области оказался ребенок младше двух лет, которому потребовалась госпитализация, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:27
2022-01-19T15:27
2022-01-19T15:27
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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Среди первых девяти заразившихся штаммом "омикрон" в Архангельской области оказался ребенок младше двух лет, которому потребовалась госпитализация, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора."Среди заразившихся оказался ребенок младше двух лет, который был госпитализирован, однако на данный момент он уже находится дома", - сообщили в Роспотребнадзоре.В среду стало известно, что штамм "омикрон" был впервые выявлен в Архангельской области – семь зараженных выявили в Архангельске, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске. Все пациенты находятся на амбулаторном лечении.
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архангельск, архангельская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Архангельской области маленький ребенок попал в больницу с "омикроном"
Ребенок младше двух лет попал в больницу в Архангельской области, заразившись "омикроном"