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В Архангельской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Архангельской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 19.01.2022
В Архангельской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Семь человек заразились "омикрон"-штаммом коронавируса в Архангельске, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске, сообщил в среду оперштаб... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:04
2022-01-19T15:04
2022-01-19T15:17
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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Семь человек заразились "омикрон"-штаммом коронавируса в Архангельске, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске, сообщил в среду оперштаб региона."В Поморье (Архангельская область) выявили первых заболевших "омикрон"-штаммом. Семь человек заболели в Архангельске, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске", - говорится в сообщении.Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас все пациенты уже находятся на амбулаторном этапе лечения.
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15:04 19.01.2022 (обновлено: 15:17 19.01.2022)
В Архангельской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Архангельской области выявили первые девять случаев заражения омикрон-штаммом