https://ria.ru/20220119/omikron-1768561049.html

В Архангельской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Архангельской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 19.01.2022

В Архангельской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Семь человек заразились "омикрон"-штаммом коронавируса в Архангельске, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске, сообщил в среду оперштаб... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:04

2022-01-19T15:04

2022-01-19T15:17

распространение коронавируса

общество

архангельская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_0:0:2510:1412_1920x0_80_0_0_d7d557b654100004e2d682dbc4a4a086.jpg

МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Семь человек заразились "омикрон"-штаммом коронавируса в Архангельске, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске, сообщил в среду оперштаб региона."В Поморье (Архангельская область) выявили первых заболевших "омикрон"-штаммом. Семь человек заболели в Архангельске, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске", - говорится в сообщении.Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас все пациенты уже находятся на амбулаторном этапе лечения.

архангельская область

северодвинск

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, архангельская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, северодвинск, архангельск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)