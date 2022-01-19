https://ria.ru/20220119/omikron-1768546892.html

В Британии заявили о высоком риске повторного заражения омикрон-штаммом

В Британии заявили о высоком риске повторного заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 19.01.2022

В Британии заявили о высоком риске повторного заражения омикрон-штаммом

Риск повторного заражения COVID-19 во время волны распространения штамма "омикрон" в Британии был в 16 раз выше, чем во время "дельты", свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:07

2022-01-19T14:07

2022-01-19T14:07

распространение коронавируса

в мире

великобритания

коронавирус covid-19

дельта-штамм коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

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ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Риск повторного заражения COVID-19 во время волны распространения штамма "омикрон" в Британии был в 16 раз выше, чем во время "дельты", свидетельствуют данные национальной статистической службы Великобритании."Риск повторного заражения в период доминирования "омикрона" с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года был в 16 раз выше по сравнению с периодом с 17 мая по 19 декабря 2021 года, когда доминировал штамм "дельта", - говорится в сообщении.Люди, которые были вакцинированы от COVID от 15 до 90 дней назад любой вакциной от COVID, второй дозой Pfizer 15-180 дней назад или тремя дозами любой другой вакцины, реже оказывались ковид-положительными, чем невакцинированные. Тем не менее, вакцина была менее эффективной, чем до этого.Указывается, что в период со 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года невакцинированные люди примерно в два раза чаще повторно заражались, чем полностью привитые. В период с 9 по 31 декабря 2021 года люди, зараженные штаммом "омикрон", меньше сообщали о потере вкуса о обоняния, чем зараженные "дельтой".C начала пандемии в Британии было выявлено свыше 15 миллионов случаев заражения COVID-19, из них 152,5 тысячи человек скончались. За последние сутки в стране было зарегистрировано 94,4 тысячи заражений и 438 летальных случаев.По состоянию на данный момент, в Британии вакцинировано 83,4% взрослого населения страны, 63,6% - уже ревакцинированы.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html

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в мире, великобритания, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса