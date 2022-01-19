https://ria.ru/20220119/omikron-1768546505.html

В ВОЗ назвали число случаев заражения штаммом "омикрон" в мире

В ВОЗ назвали число случаев заражения штаммом "омикрон" в мире - РИА Новости, 19.01.2022

В ВОЗ назвали число случаев заражения штаммом "омикрон" в мире

Почти 72% случаев заражения коронавирусом в мире за последний месяц приходятся на штамм "омикрон", на штамм "дельта" - 28%, сообщается в еженедельном отчете... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:05

2022-01-19T14:05

2022-01-19T14:28

в мире

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768351639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75dc0d40d7d85a93d2e2f93814e0b556.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Почти 72% случаев заражения коронавирусом в мире за последний месяц приходятся на штамм "омикрон", на штамм "дельта" - 28%, сообщается в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на данные, представленные международной базой данных геномов вирусов GISAID.Как отмечается, специалисты исследовали образцы, полученные с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года."Из 405 739 (геномных) последовательностей, загруженных в (базу) GISAID, с образцами, полученными в течение последних 30 дней, 291 000 (71,9%) приходится на "омикрон", 113 652 (28%) на "дельту", 47 (меньше 0,1%) на штамм коронавируса "гамма", 10 (меньше 0,1%) на штамм "альфа" и три последовательности представляют другие циркулирующие варианты (включая штаммы "мю" и "лямбда")", - говорится в отчете ВОЗ.Ранее ВОЗ сообщал, что, согласно значительным подтверждениям, штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/omikron-1768547975.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество