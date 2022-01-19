https://ria.ru/20220119/omikron-1768546505.html
В ВОЗ назвали число случаев заражения штаммом "омикрон" в мире
В ВОЗ назвали число случаев заражения штаммом "омикрон" в мире - РИА Новости, 19.01.2022
В ВОЗ назвали число случаев заражения штаммом "омикрон" в мире
Почти 72% случаев заражения коронавирусом в мире за последний месяц приходятся на штамм "омикрон", на штамм "дельта" - 28%, сообщается в еженедельном отчете... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:05
2022-01-19T14:05
2022-01-19T14:28
в мире
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Почти 72% случаев заражения коронавирусом в мире за последний месяц приходятся на штамм "омикрон", на штамм "дельта" - 28%, сообщается в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на данные, представленные международной базой данных геномов вирусов GISAID.Как отмечается, специалисты исследовали образцы, полученные с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года."Из 405 739 (геномных) последовательностей, загруженных в (базу) GISAID, с образцами, полученными в течение последних 30 дней, 291 000 (71,9%) приходится на "омикрон", 113 652 (28%) на "дельту", 47 (меньше 0,1%) на штамм коронавируса "гамма", 10 (меньше 0,1%) на штамм "альфа" и три последовательности представляют другие циркулирующие варианты (включая штаммы "мю" и "лямбда")", - говорится в отчете ВОЗ.Ранее ВОЗ сообщал, что, согласно значительным подтверждениям, штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших.
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/omikron-1768547975.html
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в мире, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество
14:05 19.01.2022 (обновлено: 14:28 19.01.2022)
В ВОЗ назвали число случаев заражения штаммом "омикрон" в мире
ВОЗ: 72% случаев заражения коронавирусом в мире сейчас приходятся на штамм "омикрон"