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Во Владимирской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Во Владимирской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 19.01.2022

Во Владимирской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены во Владимирской области, заразившихся уже 20, сообщил исполняющий обязанности директора... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:45

2022-01-19T12:45

2022-01-19T12:47

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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены во Владимирской области, заразившихся уже 20, сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения региона Артем Осипов."Во Владимирской области уже выявлен "омикрон". Соответственно, наши ПЦР-лаборатории подтвердили более 20 случаев уже выявленных с новым штаммом. Совместно с Роспотребнадзором мы провели необходимые противоэпидемические мероприятия", - сообщил Осипов на брифинге, трансляция которого велась в группе администрации области в социальной сети "ВКонтакте".Он отметил, что нагрузка, которая ляжет на систему здравоохранения, будет превышать ту, которая была в предыдущие волны коронавируса. Осипов призвал граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и вакцинироваться от коронавируса.

владимирская область

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