https://ria.ru/20220119/omikron-1768530872.html
В Пензенской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Пензенской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 19.01.2022
В Пензенской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Первые пять случаев заражения штаммом короновариуса "омикрон" выявлены в Пензенской области, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:42
2022-01-19T12:42
2022-01-19T13:35
распространение коронавируса
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САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Первые пять случаев заражения штаммом короновариуса "омикрон" выявлены в Пензенской области, сообщило региональное управление Роспотребнадзора."В регионе зарегистрировано пять случаев штамма "омикрон". Все случаи - среди жителей Пензенской области в возрасте от 29 до 69 лет. Заболевшие в госпитализации не нуждались. Они изолированы, чувствуют себя хорошо, все контактные (лица - ред.) протестированы", - говорится в сообщении на странице управления в Instagram.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Вера Быкова, никто из заболевших не выезжал за границу, причем только один из пяти заразившихся новым штаммом "омикрон" выезжал за пределы региона в новогодние праздники."Ничего удивительного, что "омикрон" к нам пришел, нет. Это был просто вопрос времени", - добавила собеседница агентства.Уточняется, что ситуация остается на контроле ведомства.В Пензенской области лабораторно подтверждено 105 144 случая заражения, скончались 4 800 человек с COVID-19, выздоровели 95 192 человека.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html
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пензенская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:42 19.01.2022 (обновлено: 13:35 19.01.2022)
В Пензенской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Пензенской области выявили первые пять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса
САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости.
Первые пять случаев заражения штаммом короновариуса "омикрон" выявлены в Пензенской области
, сообщило региональное управление Роспотребнадзора
.
"В регионе зарегистрировано пять случаев штамма "омикрон". Все случаи - среди жителей Пензенской области в возрасте от 29 до 69 лет. Заболевшие в госпитализации не нуждались. Они изолированы, чувствуют себя хорошо, все контактные (лица - ред.) протестированы", - говорится в сообщении на странице управления в Instagram.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Вера Быкова, никто из заболевших не выезжал за границу, причем только один из пяти заразившихся новым штаммом "омикрон" выезжал за пределы региона в новогодние праздники.
"Ничего удивительного, что "омикрон" к нам пришел, нет. Это был просто вопрос времени", - добавила собеседница агентства.
Уточняется, что ситуация остается на контроле ведомства.
В Пензенской области лабораторно подтверждено 105 144 случая заражения, скончались 4 800 человек с COVID-19, выздоровели 95 192 человека.