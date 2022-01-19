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В Брянской области выявили первые три случая заражения "омикроном"
В Брянской области выявили первые три случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022
В Брянской области выявили первые три случая заражения "омикроном"
Первые три случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Брянской области, заболела семья, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:45
2022-01-19T11:45
2022-01-19T12:02
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первые три случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Брянской области, заболела семья, сообщил губернатор Александр Богомаз."Вчера у нас был выявлен "омикрон". Заболела семья: мужчина, которому 72 года, и две дочери, одна из которых привита Pfizer", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, у всех заразившихся легкие симптомы. В целом заболеваемость коронавирусом в регионе растет, сказал губернатор.
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11:45 19.01.2022 (обновлено: 12:02 19.01.2022)
В Брянской области выявили первые три случая заражения "омикроном"
В Брянской области выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса