https://ria.ru/20220119/omikron-1768518977.html

В Брянской области выявили первые три случая заражения "омикроном"

В Брянской области выявили первые три случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022

В Брянской области выявили первые три случая заражения "омикроном"

Первые три случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Брянской области, заболела семья, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:45

2022-01-19T11:45

2022-01-19T12:02

распространение коронавируса

общество

брянская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первые три случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Брянской области, заболела семья, сообщил губернатор Александр Богомаз."Вчера у нас был выявлен "омикрон". Заболела семья: мужчина, которому 72 года, и две дочери, одна из которых привита Pfizer", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, у всех заразившихся легкие симптомы. В целом заболеваемость коронавирусом в регионе растет, сказал губернатор.

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, брянская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса