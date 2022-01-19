https://ria.ru/20220119/omikron-1768510416.html

Омский губернатор оценил ситуацию с омикрон-штаммом в регионе

Омский губернатор оценил ситуацию с омикрон-штаммом в регионе - РИА Новости, 19.01.2022

Омский губернатор оценил ситуацию с омикрон-штаммом в регионе

Количество заражений "омикроном" в Омской области увеличилось до 19 человек, в больнице оказались только невакцинированные, сообщил губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:11

2022-01-19T11:11

2022-01-19T11:28

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Количество заражений "омикроном" в Омской области увеличилось до 19 человек, в больнице оказались только невакцинированные, сообщил губернатор Александр Бурков.Пресс-служба областного Роспотребнадзора 18 января сообщила, что в Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон"."Самое печальное - сегодня выявлено уже 19 заболевших "омикроном". Хочу отметить, что из заболевших, кто сегодня находится в больнице, нет ни одного привитого. Они не были вакцинированы - те, кто сегодня поступает на больничную койку. Но в отличие от прежних штаммов утешает то, что тяжелобольных практически нет", - сказал Бурков в эфире "России 24".Глава Омской области уточнил, что заболевшие "омикроном" переносят болезнь в средней или легкой форме.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html

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омская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса