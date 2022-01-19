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Распространение коронавируса
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В Нижегородской области выявили десять случаев заражения "омикроном"
В Нижегородской области выявили десять случаев заражения "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022
В Нижегородской области выявили десять случаев заражения "омикроном"
Десять случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Нижегородской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:06
2022-01-19T11:06
распространение коронавируса
общество
израиль
доминикана
нижний новгород
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Десять случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Нижегородской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."По состоянию на 19 января, в Нижегородской области выявлено 10 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Три случая - завозные, заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля. В анамнезе у одного заболевшего пребывание в других регионах страны. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. "Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары, заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", - подчеркивается в сообщении.Ранее министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщал, что в начале января в Нижегородской области был выявлен первый случай заболевания штаммом коронавируса "омикрон" у невакцинированной девушки. Она была госпитализирована в один из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода в состоянии средней степени тяжести. Министр подчеркнул, что заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области. Первая пациентка со штаммом СOVID-19 "омикрон" уже выздоровела и выписана из больницы, сообщали в минздраве.
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общество, израиль, доминикана, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
11:06 19.01.2022
 
В Нижегородской области выявили десять случаев заражения "омикроном"

В Нижегородской области выявили десять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Десять случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Нижегородской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"По состоянию на 19 января, в Нижегородской области выявлено 10 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Три случая - завозные, заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля. В анамнезе у одного заболевшего пребывание в других регионах страны. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. "Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары, заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", - подчеркивается в сообщении.
Ранее министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщал, что в начале января в Нижегородской области был выявлен первый случай заболевания штаммом коронавируса "омикрон" у невакцинированной девушки. Она была госпитализирована в один из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода в состоянии средней степени тяжести. Министр подчеркнул, что заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области. Первая пациентка со штаммом СOVID-19 "омикрон" уже выздоровела и выписана из больницы, сообщали в минздраве.
 
Распространение коронавирусаОбществоИзраильДоминиканаНижний НовгородФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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