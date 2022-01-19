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В Нижегородской области выявили десять случаев заражения "омикроном"

В Нижегородской области выявили десять случаев заражения "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022

В Нижегородской области выявили десять случаев заражения "омикроном"

Десять случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Нижегородской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:06

2022-01-19T11:06

2022-01-19T11:06

распространение коронавируса

общество

израиль

доминикана

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Десять случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Нижегородской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."По состоянию на 19 января, в Нижегородской области выявлено 10 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Три случая - завозные, заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля. В анамнезе у одного заболевшего пребывание в других регионах страны. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. "Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары, заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", - подчеркивается в сообщении.Ранее министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщал, что в начале января в Нижегородской области был выявлен первый случай заболевания штаммом коронавируса "омикрон" у невакцинированной девушки. Она была госпитализирована в один из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода в состоянии средней степени тяжести. Министр подчеркнул, что заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области. Первая пациентка со штаммом СOVID-19 "омикрон" уже выздоровела и выписана из больницы, сообщали в минздраве.

израиль

доминикана

нижний новгород

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общество, израиль, доминикана, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса