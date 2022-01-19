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Омикрон-штамм выявили в 50 российских регионах

Омикрон-штамм выявили в 50 российских регионах - РИА Новости, 19.01.2022

Омикрон-штамм выявили в 50 российских регионах

Только в тридцати пяти регионах России в шести федеральных округах на данный момент не сообщалось о выявленном случае заражения "омикроном", таким образом новый РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:08

2022-01-19T10:08

2022-01-19T10:08

распространение коронавируса

общество

алтайский край

воз

татьяна голикова

сахалин

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Только в тридцати пяти регионах России в шести федеральных округах на данный момент не сообщалось о выявленном случае заражения "омикроном", таким образом новый штамм коронавируса был зафиксирован в 50 субъектах страны, свидетельствуют данные РИА Новости.Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты.В Центральном федеральном округе о случаях омикрона пока не сообщалось в Костромской, Тульской, Ярославской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. На Северо-Западе новый штамм пока не обнаружен в Архангельской области и Ненецком автономном округе.На Северном Кавказе и Юге России не осталось ни одного региона, куда бы не добрался штамм, который, как прогнозируют специалисты, в скором времени вытеснит "дельту".Удмуртия, Мордовия, Ульяновская, Саратовская и Пензенская области еще официально не сталкивались с "омикроном" в Приволжском федеральном округе, а Тюменская, Курганская области и Ханты-Мансийский автономный округ - в Уральском.Новый штамм также не выявлен в четырех регионах Сибирского федеральном округа - в Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае и республике Алтай.В Дальневосточном федеральном округе "омикрон" не зафиксировали на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Магадане, Забайкалье, Приморье, Хабаровских крае и Еврейской автономной области.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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