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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/omikron-1768495453.html
Омикрон-штамм выявили в 50 российских регионах
Омикрон-штамм выявили в 50 российских регионах - РИА Новости, 19.01.2022
Омикрон-штамм выявили в 50 российских регионах
Только в тридцати пяти регионах России в шести федеральных округах на данный момент не сообщалось о выявленном случае заражения "омикроном", таким образом новый РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:08
2022-01-19T10:08
распространение коронавируса
общество
алтайский край
воз
татьяна голикова
сахалин
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Только в тридцати пяти регионах России в шести федеральных округах на данный момент не сообщалось о выявленном случае заражения "омикроном", таким образом новый штамм коронавируса был зафиксирован в 50 субъектах страны, свидетельствуют данные РИА Новости.Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты.В Центральном федеральном округе о случаях омикрона пока не сообщалось в Костромской, Тульской, Ярославской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. На Северо-Западе новый штамм пока не обнаружен в Архангельской области и Ненецком автономном округе.На Северном Кавказе и Юге России не осталось ни одного региона, куда бы не добрался штамм, который, как прогнозируют специалисты, в скором времени вытеснит "дельту".Удмуртия, Мордовия, Ульяновская, Саратовская и Пензенская области еще официально не сталкивались с "омикроном" в Приволжском федеральном округе, а Тюменская, Курганская области и Ханты-Мансийский автономный округ - в Уральском.Новый штамм также не выявлен в четырех регионах Сибирского федеральном округа - в Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае и республике Алтай.В Дальневосточном федеральном округе "омикрон" не зафиксировали на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Магадане, Забайкалье, Приморье, Хабаровских крае и Еврейской автономной области.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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общество, алтайский край, воз, татьяна голикова, сахалин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:08 19.01.2022
 
Омикрон-штамм выявили в 50 российских регионах

Омикрон-штамм коронавируса выявили в 50 российских регионах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Только в тридцати пяти регионах России в шести федеральных округах на данный момент не сообщалось о выявленном случае заражения "омикроном", таким образом новый штамм коронавируса был зафиксирован в 50 субъектах страны, свидетельствуют данные РИА Новости.
Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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В Центральном федеральном округе о случаях омикрона пока не сообщалось в Костромской, Тульской, Ярославской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. На Северо-Западе новый штамм пока не обнаружен в Архангельской области и Ненецком автономном округе.
На Северном Кавказе и Юге России не осталось ни одного региона, куда бы не добрался штамм, который, как прогнозируют специалисты, в скором времени вытеснит "дельту".
Удмуртия, Мордовия, Ульяновская, Саратовская и Пензенская области еще официально не сталкивались с "омикроном" в Приволжском федеральном округе, а Тюменская, Курганская области и Ханты-Мансийский автономный округ - в Уральском.
Новый штамм также не выявлен в четырех регионах Сибирского федеральном округа - в Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае и республике Алтай.
В Дальневосточном федеральном округе "омикрон" не зафиксировали на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Магадане, Забайкалье, Приморье, Хабаровских крае и Еврейской автономной области.
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
 
Распространение коронавирусаОбществоАлтайский крайВОЗТатьяна ГоликоваСахалинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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