https://ria.ru/20220119/omikron-1768488428.html

В Томской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Томской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 19.01.2022

В Томской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай выявления штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован в Томской области, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:22

2022-01-19T09:22

2022-01-19T09:37

распространение коронавируса

томская область

здоровье - общество

сергей жвачкин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Первый случай выявления штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован в Томской области, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин."Омикрон" уже в регионах Сибири. Первый случай "омикрона" сегодня зарегистрирован в Томске. До масштабной волны еще есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей. Призываю всех строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома", - приводятся слова губернатора в сообщении обладминистрации.Глава региона, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, в связи с предстоящей волной "омикрона" поручил принять дополнительные меры: увеличить объемы тестирования, предусмотреть возможность расширения количества операторов колл-центров и подготовить планы по переводу части сотрудников предприятий и организаций на дистанционный режим работы."Мы "сверили часы" с федеральным центром и пришли к выводу, что действуем в верном направлении. Главное сейчас использовать короткий временной люфт для вакцинации и ревакцинации, для подготовки резервов оборудования, лекарств, СИЗов, расширения возможностей не только стационарных респираторных госпиталей, но и амбулаторного звена, которое будет испытывать большую нагрузку", - подчеркнул Жвачкин.Кроме того, губернатор поручил департаменту лицензирования и регионального государственного контроля Томской области организовать постоянный мониторинг цен на лекарства в аптеках региона.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html

томская область

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томская область, здоровье - общество, сергей жвачкин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса