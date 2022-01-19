09:22 19.01.2022 (обновлено: 09:37 19.01.2022)
В Томской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Томский губернатор Жвачкин сообщил о первом случае заражения омикрон-штаммом в регионе
Машина скорой медицинской помощи в Томске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Первый случай выявления штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован в Томской области, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин.
"Омикрон" уже в регионах Сибири. Первый случай "омикрона" сегодня зарегистрирован в Томске. До масштабной волны еще есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей. Призываю всех строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома", - приводятся слова губернатора в сообщении обладминистрации.
Глава региона, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, в связи с предстоящей волной "омикрона" поручил принять дополнительные меры: увеличить объемы тестирования, предусмотреть возможность расширения количества операторов колл-центров и подготовить планы по переводу части сотрудников предприятий и организаций на дистанционный режим работы.
"Мы "сверили часы" с федеральным центром и пришли к выводу, что действуем в верном направлении. Главное сейчас использовать короткий временной люфт для вакцинации и ревакцинации, для подготовки резервов оборудования, лекарств, СИЗов, расширения возможностей не только стационарных респираторных госпиталей, но и амбулаторного звена, которое будет испытывать большую нагрузку", - подчеркнул Жвачкин.
Кроме того, губернатор поручил департаменту лицензирования и регионального государственного контроля Томской области организовать постоянный мониторинг цен на лекарства в аптеках региона.