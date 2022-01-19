Смертельная угроза. "Омикрон" не будет щадить самых маленьких россиян

Иммунолог заявил о росте смертности от "омикрона" среди малышей
Иммунолог Крючков: чаще всего от омикрон-штамма будут умирать пожилые и дети до трех лет
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В зоне риска по смертности при "омикроне" находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети до трех лет, заявил в беседе с Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Медик обратил внимание на рост случаев летальных исходов при этом штамме коронавируса среди малышей.
"Омикрон" начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до трех лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице", — отметил Крючков.
По его словам, подростки более устойчивы к омикрон-штамму, поскольку у них иммунная система находится в активной фазе.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
30 ноября 2021, 11:15ИнфографикаОмикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2