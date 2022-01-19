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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/omikron-1768473445.html
Смертельная угроза. "Омикрон" не будет щадить самых маленьких россиян
Иммунолог заявил о росте смертности от "омикрона" среди малышей - РИА Новости, 19.01.2022
Смертельная угроза. "Омикрон" не будет щадить самых маленьких россиян
В зоне риска по смертности при "омикроне" находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети до трех лет, заявил в беседе с Ura.ru... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T01:43
2022-01-19T01:43
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
николай крючков
здоровье
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В зоне риска по смертности при "омикроне" находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети до трех лет, заявил в беседе с Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Медик обратил внимание на рост случаев летальных исходов при этом штамме коронавируса среди малышей.По его словам, подростки более устойчивы к омикрон-штамму, поскольку у них иммунная система находится в активной фазе.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), николай крючков, здоровье, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
01:43 19.01.2022
 
Иммунолог заявил о росте смертности от "омикрона" среди малышей

Иммунолог Крючков: чаще всего от омикрон-штамма будут умирать пожилые и дети до трех лет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В зоне риска по смертности при "омикроне" находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети до трех лет, заявил в беседе с Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Медик обратил внимание на рост случаев летальных исходов при этом штамме коронавируса среди малышей.
"Омикрон" начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до трех лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице", — отметил Крючков.
По его словам, подростки более устойчивы к омикрон-штамму, поскольку у них иммунная система находится в активной фазе.
Симптомы омикрона - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 12:58Распространение коронавируса
Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Николай КрючковЗдоровьеАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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