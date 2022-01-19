https://ria.ru/20220119/omikron-1768473445.html

Смертельная угроза. "Омикрон" не будет щадить самых маленьких россиян

Иммунолог заявил о росте смертности от "омикрона" среди малышей - РИА Новости, 19.01.2022

Смертельная угроза. "Омикрон" не будет щадить самых маленьких россиян

В зоне риска по смертности при "омикроне" находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети до трех лет, заявил в беседе с Ura.ru... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T01:43

2022-01-19T01:43

2022-01-19T01:43

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

николай крючков

здоровье

анна попова

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032083_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_7e430238d41ca8a4b13a0b579f05fda1.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В зоне риска по смертности при "омикроне" находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети до трех лет, заявил в беседе с Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Медик обратил внимание на рост случаев летальных исходов при этом штамме коронавируса среди малышей.По его словам, подростки более устойчивы к омикрон-штамму, поскольку у них иммунная система находится в активной фазе.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

https://ria.ru/20211130/omikron-1761385039.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), николай крючков, здоровье, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса