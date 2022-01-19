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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/omikron-1768470903.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как "омикрон" может повести себя в России
В Роспотребнадзоре рассказали, как "омикрон" может повести себя в России - РИА Новости, 19.01.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, как "омикрон" может повести себя в России
Заражение омикрон-штаммом коронавируса может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах, предупредила заместитель директора по... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T04:15
2022-01-19T04:15
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
татьяна руженцова
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах, предупредила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. В интервью радио Sputnik она рассказала, от чего это может зависеть."Омикрон" реже приводит к тяжелой форме COVID-19, чем другие варианты коронавируса, полагают медики в некоторых странах. Но это не означает, что к новому штамму можно относиться легкомысленно. На распространение и течение заболевания могут влиять такие факторы, как климатические условия, генетические особенности населения, а также характер питания людей, отметила Руженцова. Нельзя исключать вероятность того, что россияне будут переносить заражение "омикроном" не так, как жители других стран, считает она.Омикрон-штамм еще плохо изучен, добавила она. Не исключено, что в определенных условиях этот патоген может вызывать тяжелую форму болезни.""Омикрон" — это пока еще совершенно не изученный штамм. Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми", — добавила доктор медицинских наук.Известно, что вариант "омикрон" очень заразен, но вакцинация кардинально снижает риск заболевания, продолжила Руженцова.Эксперт Роспотребнадзора напомнила и о других мерах профилактики, защищающих от заражения коронавирусом."Это, конечно, соблюдение социальной дистанции, избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры. После контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции", — такие рекомендации дала Руженцова.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, татьяна руженцова, омикрон-штамм коронавируса
04:15 19.01.2022
 
В Роспотребнадзоре рассказали, как "омикрон" может повести себя в России

Эпидемиолог Роспотребнадзора Руженцова: омикрон-штамм COVID-19 опасен для невакцинированых

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах, предупредила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. В интервью радио Sputnik она рассказала, от чего это может зависеть.
"Омикрон" реже приводит к тяжелой форме COVID-19, чем другие варианты коронавируса, полагают медики в некоторых странах. Но это не означает, что к новому штамму можно относиться легкомысленно. На распространение и течение заболевания могут влиять такие факторы, как климатические условия, генетические особенности населения, а также характер питания людей, отметила Руженцова. Нельзя исключать вероятность того, что россияне будут переносить заражение "омикроном" не так, как жители других стран, считает она.
"На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания", — сказала Руженцова.
Омикрон-штамм еще плохо изучен, добавила она. Не исключено, что в определенных условиях этот патоген может вызывать тяжелую форму болезни.
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""Омикрон" — это пока еще совершенно не изученный штамм. Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми", — добавила доктор медицинских наук.
Известно, что вариант "омикрон" очень заразен, но вакцинация кардинально снижает риск заболевания, продолжила Руженцова.
"Предварительные данные говорят о том, что все-таки этот вариант вируса распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому, конечно, чтобы иметь иммунитет, нужно пройти вакцинацию — тем, кто еще не вакцинирован, и тем, кому пора ревакцинироваться", — уверена она.
Эксперт Роспотребнадзора напомнила и о других мерах профилактики, защищающих от заражения коронавирусом.
"Это, конечно, соблюдение социальной дистанции, избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры. После контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции", — такие рекомендации дала Руженцова.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Татьяна РуженцоваОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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