https://ria.ru/20220119/omikron-1768470903.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как "омикрон" может повести себя в России

В Роспотребнадзоре рассказали, как "омикрон" может повести себя в России - РИА Новости, 19.01.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, как "омикрон" может повести себя в России

Заражение омикрон-штаммом коронавируса может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах, предупредила заместитель директора по... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T04:15

2022-01-19T04:15

2022-01-19T04:15

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

татьяна руженцова

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах, предупредила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. В интервью радио Sputnik она рассказала, от чего это может зависеть."Омикрон" реже приводит к тяжелой форме COVID-19, чем другие варианты коронавируса, полагают медики в некоторых странах. Но это не означает, что к новому штамму можно относиться легкомысленно. На распространение и течение заболевания могут влиять такие факторы, как климатические условия, генетические особенности населения, а также характер питания людей, отметила Руженцова. Нельзя исключать вероятность того, что россияне будут переносить заражение "омикроном" не так, как жители других стран, считает она.Омикрон-штамм еще плохо изучен, добавила она. Не исключено, что в определенных условиях этот патоген может вызывать тяжелую форму болезни.""Омикрон" — это пока еще совершенно не изученный штамм. Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми", — добавила доктор медицинских наук.Известно, что вариант "омикрон" очень заразен, но вакцинация кардинально снижает риск заболевания, продолжила Руженцова.Эксперт Роспотребнадзора напомнила и о других мерах профилактики, защищающих от заражения коронавирусом."Это, конечно, соблюдение социальной дистанции, избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры. После контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции", — такие рекомендации дала Руженцова.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, татьяна руженцова, омикрон-штамм коронавируса