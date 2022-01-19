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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220119/nur-sultan-1768505789.html
В полиции рассказали об обстановке в Нур-Султане после отмены режима ЧП
В полиции рассказали об обстановке в Нур-Султане после отмены режима ЧП - РИА Новости, 19.01.2022
В полиции рассказали об обстановке в Нур-Султане после отмены режима ЧП
Оперативная обстановка в столице Казахстана стабильная и находится под контролем полиции, сообщила в среду пресс-служба департамента полиции Нур-Султана. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:53
2022-01-19T10:53
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 19 янв – РИА Новости. Оперативная обстановка в столице Казахстана стабильная и находится под контролем полиции, сообщила в среду пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.Отмечается, что в ходе проверок во время чрезвычайного положения на блокпостах и по городу изъято семь единиц оружия, боеприпасы, 72 единицы холодного оружия, за нарушение режима привлечены к ответственности более 650 человек, пресечено 11 накропреступлений. Полиция проводила поквартирные и подворовые обходы, за нарушение миграционного законодательства из республики выдворили 76 иностранцев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
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в мире, казахстан, нур-султан
10:53 19.01.2022
 
В полиции рассказали об обстановке в Нур-Султане после отмены режима ЧП

В полиции назвали обстановку в Нур-Султане после отмены ЧП стабильной и контролируемой

© РИА Новости / Оспан Али / Перейти в фотобанкПолицейские у дворца президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
Полицейские у дворца президента Казахстана Акорда в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Оспан Али
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Полицейские у дворца президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
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НУР-СУЛТАН, 19 янв – РИА Новости. Оперативная обстановка в столице Казахстана стабильная и находится под контролем полиции, сообщила в среду пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
"С 00.00 19 января (21.00 мск вторника - ред.) текущего года в столице отменен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Оперативная обстановка в городе стабильная и находится под контролем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверок во время чрезвычайного положения на блокпостах и по городу изъято семь единиц оружия, боеприпасы, 72 единицы холодного оружия, за нарушение режима привлечены к ответственности более 650 человек, пресечено 11 накропреступлений. Полиция проводила поквартирные и подворовые обходы, за нарушение миграционного законодательства из республики выдворили 76 иностранцев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
10:38Беспорядки в Казахстане
Конечной целью бандитов в Казахстане был госпереворот, заявили в МИД России
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанНур-Султан
 
 
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