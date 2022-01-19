https://ria.ru/20220119/nur-sultan-1768505789.html

В полиции рассказали об обстановке в Нур-Султане после отмены режима ЧП

В полиции рассказали об обстановке в Нур-Султане после отмены режима ЧП - РИА Новости, 19.01.2022

В полиции рассказали об обстановке в Нур-Султане после отмены режима ЧП

Оперативная обстановка в столице Казахстана стабильная и находится под контролем полиции, сообщила в среду пресс-служба департамента полиции Нур-Султана. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:53

2022-01-19T10:53

2022-01-19T10:53

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 19 янв – РИА Новости. Оперативная обстановка в столице Казахстана стабильная и находится под контролем полиции, сообщила в среду пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.Отмечается, что в ходе проверок во время чрезвычайного положения на блокпостах и по городу изъято семь единиц оружия, боеприпасы, 72 единицы холодного оружия, за нарушение режима привлечены к ответственности более 650 человек, пресечено 11 накропреступлений. Полиция проводила поквартирные и подворовые обходы, за нарушение миграционного законодательства из республики выдворили 76 иностранцев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768502097.html

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