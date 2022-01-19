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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/nozhkin-1768526423.html
Мишустин поздравил Михаила Ножкина с юбилеем
Мишустин поздравил Михаила Ножкина с юбилеем - РИА Новости, 19.01.2022
Мишустин поздравил Михаила Ножкина с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино Михаила Ножкина с 85-летием и отметил, что артист подарил людям замечательные песни,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:00
2022-01-19T13:02
культура
эдуард хиль
людмила зыкина
михаил мишустин
новости культуры
михаил ножкин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино Михаила Ножкина с 85-летием и отметил, что артист подарил людям замечательные песни, любимые разными поколениями, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин также пожелал актеру удачи и вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.Актер театра и кино Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Широкую известность получил после выхода детективных фильмов Вениамина Дормана "Ошибка резидента" (1968) и "Судьба резидента" (1970), где сыграл советского контрразведчика. Сценарий картины был основан на реальных событиях. Знаменитой стала и песня в исполнении Ножкина "Я в весеннем лесу пил березовый сок...".Известен как автор и исполнитель песен на свои стихи. В числе его лучших композиций – "Последний бой", "Последняя электричка", "А ты люби ее, свою девчонку", "И снова выборы", "Я люблю тебя, Россия" и другие. В разное время эти произведения исполняли Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Владимир Высоцкий, Стас Намин.
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эдуард хиль, людмила зыкина, михаил мишустин, новости культуры, михаил ножкин
13:00 19.01.2022 (обновлено: 13:02 19.01.2022)
 
Мишустин поздравил Михаила Ножкина с юбилеем

Премьер-министр Мишустин поздравил актера Михаила Ножкина с 85-летием

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНародный артист России Михаил Ножкин. 2019 год
Народный артист России Михаил Ножкин. 2019 год - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино Михаила Ножкина с 85-летием и отметил, что артист подарил людям замечательные песни, любимые разными поколениями, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Многие годы на сцене и в кадре вы создаете яркие образы, близкие каждому зрителю. Ваши герои обладают сильным характером, внутренней силой, чувством справедливости и собственного достоинства. Еще одна грань вашего таланта – поэтическое и музыкальное творчество. Вы подарили нам замечательные песни, которые любят люди самых разных поколений", говорится в телеграмме.

Мишустин также пожелал актеру удачи и вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.
Актер театра и кино Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Широкую известность получил после выхода детективных фильмов Вениамина Дормана "Ошибка резидента" (1968) и "Судьба резидента" (1970), где сыграл советского контрразведчика. Сценарий картины был основан на реальных событиях. Знаменитой стала и песня в исполнении Ножкина "Я в весеннем лесу пил березовый сок...".
Известен как автор и исполнитель песен на свои стихи. В числе его лучших композиций – "Последний бой", "Последняя электричка", "А ты люби ее, свою девчонку", "И снова выборы", "Я люблю тебя, Россия" и другие. В разное время эти произведения исполняли Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Владимир Высоцкий, Стас Намин.
Народный артист РСФСР, актер, певец и поэт Михаил Ножкин - РИА Новости, 1920, 19.01.2009
19 января 2009, 13:19
Герои Михаила Ножкина19 января - день рождения народного артиста РСФСР, автора и исполнителя песен Михаила Ножкина.
 
КультураЭдуард ХильЛюдмила ЗыкинаМихаил МишустинНовости культурыМихаил Ножкин
 
 
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