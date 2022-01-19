https://ria.ru/20220119/nozhkin-1768526423.html

Мишустин поздравил Михаила Ножкина с юбилеем

Мишустин поздравил Михаила Ножкина с юбилеем - РИА Новости, 19.01.2022

Мишустин поздравил Михаила Ножкина с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино Михаила Ножкина с 85-летием и отметил, что артист подарил людям замечательные песни,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:00

2022-01-19T13:00

2022-01-19T13:02

культура

эдуард хиль

людмила зыкина

михаил мишустин

новости культуры

михаил ножкин

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино Михаила Ножкина с 85-летием и отметил, что артист подарил людям замечательные песни, любимые разными поколениями, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин также пожелал актеру удачи и вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.Актер театра и кино Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Широкую известность получил после выхода детективных фильмов Вениамина Дормана "Ошибка резидента" (1968) и "Судьба резидента" (1970), где сыграл советского контрразведчика. Сценарий картины был основан на реальных событиях. Знаменитой стала и песня в исполнении Ножкина "Я в весеннем лесу пил березовый сок...".Известен как автор и исполнитель песен на свои стихи. В числе его лучших композиций – "Последний бой", "Последняя электричка", "А ты люби ее, свою девчонку", "И снова выборы", "Я люблю тебя, Россия" и другие. В разное время эти произведения исполняли Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Владимир Высоцкий, Стас Намин.

https://ria.ru/20090119/159403824.html

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эдуард хиль, людмила зыкина, михаил мишустин, новости культуры, михаил ножкин