https://ria.ru/20220119/nazarbaev-1768518054.html
В Казахстане создали петицию о лишении Назарбаева неприкосновенности
В Казахстане создали петицию о лишении Назарбаева неприкосновенности - РИА Новости, 19.01.2022
В Казахстане создали петицию о лишении Назарбаева неприкосновенности
В Казахстане создана петиция с требованием лишить экс-президента страны Нурсултана Назарбаева неприкосновенности. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:42
2022-01-19T11:42
2022-01-19T11:42
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
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НУР-СУЛТАН, 19 янв - РИА Новости. В Казахстане создана петиция с требованием лишить экс-президента страны Нурсултана Назарбаева неприкосновенности.Во вторник Назарбаев впервые появился на публике с начала года, когда в стране произошли массовые беспорядки. Видеобращение Назарбаева было опубликовано на YouTube-канале его пресс-службы. Долгое отсутствие экс-президента породило массу слухов, в том числе о болезни 81-летнего лидера нации, о его возможном отъезде и конфликте с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым."Согласно Закону РК "О первом президенте", который был принят еще в 2000 году, первому президенту и его семье гарантируется полная неприкосновенность... Первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допрос и заключать под стражу... Неприкосновенно все имущество, принадлежащее Назарбаеву и проживающим с ним членам семьи. 3. Елбасы гарантирована неприкосновенность банковских счетов... Назарбаев и его семья находятся под пожизненной охраной, жизнь и здоровье Елбасы подлежат обязательному госстрахованию... Он получает пенсию (80% месячного оклада президента). Каждому члену семьи Назарбаева, проживавшему совместно с ним, назначают ежемесячное пособие", - говорится в петиции на сайте egov.press.Создатели петиции требуют отменить данный закон. "Считаем, что данные привилегии недопустимы в свободном демократическом обществе, к которому стремится новый Казахстан, кроме того, вызывают большие сомнения источники дохода семьи и остальных родственников первого президента. Всё это подлежит законному и объективному расследованию, однако это противоречит указанному закону. Требуем отменить данный закон!" - отмечается в петиции.На данный момент петицию подписали более 700 человек. Между тем подписи, собранные на этом сайте, не имеют юридической силы, так как сайт является неофициальным.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768364500.html
https://ria.ru/20220117/kulibaev-1768143508.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев
В Казахстане создали петицию о лишении Назарбаева неприкосновенности
В Казахстане создали петицию с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
НУР-СУЛТАН, 19 янв - РИА Новости.
В Казахстане
создана петиция с требованием лишить экс-президента страны Нурсултана Назарбаева неприкосновенности.
Во вторник Назарбаев впервые появился на публике с начала года, когда в стране произошли массовые беспорядки. Видеобращение Назарбаева было опубликовано на YouTube-канале его пресс-службы. Долгое отсутствие экс-президента породило массу слухов, в том числе о болезни 81-летнего лидера нации, о его возможном отъезде и конфликте с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым
.
"Согласно Закону РК "О первом президенте", который был принят еще в 2000 году, первому президенту и его семье гарантируется полная неприкосновенность... Первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допрос и заключать под стражу... Неприкосновенно все имущество, принадлежащее Назарбаеву и проживающим с ним членам семьи. 3. Елбасы гарантирована неприкосновенность банковских счетов... Назарбаев и его семья находятся под пожизненной охраной, жизнь и здоровье Елбасы подлежат обязательному госстрахованию... Он получает пенсию (80% месячного оклада президента). Каждому члену семьи Назарбаева, проживавшему совместно с ним, назначают ежемесячное пособие", - говорится в петиции на сайте egov.press.
Создатели петиции требуют отменить данный закон. "Считаем, что данные привилегии недопустимы в свободном демократическом обществе, к которому стремится новый Казахстан, кроме того, вызывают большие сомнения источники дохода семьи и остальных родственников первого президента. Всё это подлежит законному и объективному расследованию, однако это противоречит указанному закону. Требуем отменить данный закон!" - отмечается в петиции.
На данный момент петицию подписали более 700 человек. Между тем подписи, собранные на этом сайте, не имеют юридической силы, так как сайт является неофициальным.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры
страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
"в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.