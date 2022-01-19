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Правительство Молдавии утвердило план сотрудничества с НАТО
Правительство Молдавии утвердило план сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 19.01.2022
Правительство Молдавии утвердило план сотрудничества с НАТО
Правительство Молдавии на заседании в среду утвердило индивидуальный план сотрудничества с НАТО на 2022-2023 годы, направленный на модернизацию системы... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:57
2022-01-19T16:57
в мире
кишинев
молдавия
нато
николай попеску
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КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду утвердило индивидуальный план сотрудничества с НАТО на 2022-2023 годы, направленный на модернизацию системы безопасности страны, передает корреспондент РИА Новости.Кабмин единогласно одобрил план сотрудничества с НАТО на ближайшие два года. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации заседание проходило в онлайн-режиме и транслировалось на сайте правительства."Цель индивидуального плана развития сотрудничества в рамках партнерства с НАТО на 2022-2023 годы – получение опыта и помощи альянса в областях модернизации системы обороны и безопасности страны, поиск возможности реагирования на новые угрозы, к примеру кибератаки, терроризм", - заявил вице-премьер, глава МИД Николай Попеску, который представил проект коллегам.Он отметил, что акцент будет сделан на модернизации системы безопасности страны, а также запуск новой программы профессионального развития экспертов в этой сфере. По словам вице-премьера, план был составлен министерством иностранных дел на базе консультаций с секретариатом НАТО и профильными министерствами всех стран, входящих в альянс."Хочу отметить, что сотрудничество с НАТО не противоречит принципу нейтралитета нашей страны. Подобные планы составлялись в Молдавии с 2006 года, они актуализировались каждые два года, поэтому никаких новых целей в документе нет", - добавил Попеску.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.
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в мире, кишинев, молдавия, нато, николай попеску
16:57 19.01.2022
 
Правительство Молдавии утвердило план сотрудничества с НАТО

Правительство Молдавии утвердило план сотрудничества с НАТО на ближайшие два года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду утвердило индивидуальный план сотрудничества с НАТО на 2022-2023 годы, направленный на модернизацию системы безопасности страны, передает корреспондент РИА Новости.
Кабмин единогласно одобрил план сотрудничества с НАТО на ближайшие два года. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации заседание проходило в онлайн-режиме и транслировалось на сайте правительства.
"Цель индивидуального плана развития сотрудничества в рамках партнерства с НАТО на 2022-2023 годы – получение опыта и помощи альянса в областях модернизации системы обороны и безопасности страны, поиск возможности реагирования на новые угрозы, к примеру кибератаки, терроризм", - заявил вице-премьер, глава МИД Николай Попеску, который представил проект коллегам.
Он отметил, что акцент будет сделан на модернизации системы безопасности страны, а также запуск новой программы профессионального развития экспертов в этой сфере. По словам вице-премьера, план был составлен министерством иностранных дел на базе консультаций с секретариатом НАТО и профильными министерствами всех стран, входящих в альянс.
"Хочу отметить, что сотрудничество с НАТО не противоречит принципу нейтралитета нашей страны. Подобные планы составлялись в Молдавии с 2006 года, они актуализировались каждые два года, поэтому никаких новых целей в документе нет", - добавил Попеску.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
11:50
Пушков раскрыл попытки НАТО играть в "свою игру"
 
В миреКишиневМолдавияНАТОНиколай Попеску
 
 
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