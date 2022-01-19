https://ria.ru/20220119/most-1768481026.html

Чекунков оценил проект строительства моста на Сахалин

Чекунков оценил проект строительства моста на Сахалин - РИА Новости, 19.01.2022

Чекунков оценил проект строительства моста на Сахалин

Мост на Сахалин — это крупный инвестпроект, решение о его целесообразности должны принять инвесторы, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T07:35

2022-01-19T07:35

2022-01-19T07:35

экономика

сахалинская область

москва

юрий трутнев

сахалин

валерий лимаренко

алексей чекунков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767976578_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_64bb707313680fc51ea17b13aed51a44.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мост на Сахалин — это крупный инвестпроект, решение о его целесообразности должны принять инвесторы, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В августе 2021 года вице-премьер — полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в сентябре сообщил, что нужно перейти к проектированию мостового перехода на Сахалин."Это крупный инвестиционный проект. Решение должны принять инвесторы. Если видят грузопоток и экономическую целесообразность", — сказал Чекунков.

https://ria.ru/20220119/investory-1768477541.html

сахалинская область

москва

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сахалинская область, москва, юрий трутнев, сахалин, валерий лимаренко, алексей чекунков, россия