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Чекунков оценил проект строительства моста на Сахалин
Чекунков оценил проект строительства моста на Сахалин - РИА Новости, 19.01.2022
Чекунков оценил проект строительства моста на Сахалин
Мост на Сахалин — это крупный инвестпроект, решение о его целесообразности должны принять инвесторы, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T07:35
2022-01-19T07:35
2022-01-19T07:35
экономика
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россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мост на Сахалин — это крупный инвестпроект, решение о его целесообразности должны принять инвесторы, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В августе 2021 года вице-премьер — полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в сентябре сообщил, что нужно перейти к проектированию мостового перехода на Сахалин."Это крупный инвестиционный проект. Решение должны принять инвесторы. Если видят грузопоток и экономическую целесообразность", — сказал Чекунков.
https://ria.ru/20220119/investory-1768477541.html
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экономика, сахалинская область, москва, юрий трутнев, сахалин, валерий лимаренко, алексей чекунков, россия
Чекунков оценил проект строительства моста на Сахалин
Чекунков о проекте моста на Сахалин: решение о целесообразности должны принять инвесторы