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Миротворцы ОДКБ справились с задачей в Казахстане, заявил командующий

Миротворцы ОДКБ справились с задачей в Казахстане, заявил командующий - РИА Новости, 19.01.2022

Миротворцы ОДКБ справились с задачей в Казахстане, заявил командующий

Миротворцы ОДКБ успешно справились с поставленной задачей в Казахстане, против них не было допущено ни одной провокации, заявил руководитель миссии, командующий РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:47

2022-01-19T10:47

2022-01-19T10:55

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

армения

белоруссия

военно-транспортная авиация

андрей сердюков

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ успешно справились с поставленной задачей в Казахстане, против них не было допущено ни одной провокации, заявил руководитель миссии, командующий ВДВ России Андрей Сердюков."Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации", - сказал он.В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикистанские миротворцы – алма-атинскую ТЭЦ-1.Возвращение миротворцев после выполнения задач в Казахстане началось 13 января. Сегодня последние четыре самолета Военно-транспортной авиации с российскими военными из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в РФ.

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в мире, казахстан, одкб, армения, белоруссия, военно-транспортная авиация, андрей сердюков, россия