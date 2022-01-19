10:47 19.01.2022 (обновлено: 10:55 19.01.2022)
Миротворцы ОДКБ справились с задачей в Казахстане, заявил командующий
Генерал Сердюков: миротворцы ОДКБ справились с поставленной задачей в Казахстане
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ и самолет Ил-76 Министерства обороны РФ на аэродроме в Алма-Ате
Военнослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ и самолет Ил-76 Министерства обороны РФ на аэродроме в Алма-Ате
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ успешно справились с поставленной задачей в Казахстане, против них не было допущено ни одной провокации, заявил руководитель миссии, командующий ВДВ России Андрей Сердюков.
"Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации", - сказал он.
В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикистанские миротворцы – алма-атинскую ТЭЦ-1.
Возвращение миротворцев после выполнения задач в Казахстане началось 13 января. Сегодня последние четыре самолета Военно-транспортной авиации с российскими военными из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в РФ.