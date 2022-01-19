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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220119/mirotvortsy-1768504003.html
Миротворцы ОДКБ справились с задачей в Казахстане, заявил командующий
Миротворцы ОДКБ справились с задачей в Казахстане, заявил командующий - РИА Новости, 19.01.2022
Миротворцы ОДКБ справились с задачей в Казахстане, заявил командующий
Миротворцы ОДКБ успешно справились с поставленной задачей в Казахстане, против них не было допущено ни одной провокации, заявил руководитель миссии, командующий РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:47
2022-01-19T10:55
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
армения
белоруссия
военно-транспортная авиация
андрей сердюков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ успешно справились с поставленной задачей в Казахстане, против них не было допущено ни одной провокации, заявил руководитель миссии, командующий ВДВ России Андрей Сердюков."Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации", - сказал он.В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикистанские миротворцы – алма-атинскую ТЭЦ-1.Возвращение миротворцев после выполнения задач в Казахстане началось 13 января. Сегодня последние четыре самолета Военно-транспортной авиации с российскими военными из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в РФ.
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в мире, казахстан, одкб, армения, белоруссия, военно-транспортная авиация, андрей сердюков, россия
10:47 19.01.2022 (обновлено: 10:55 19.01.2022)
 
Миротворцы ОДКБ справились с задачей в Казахстане, заявил командующий

Генерал Сердюков: миротворцы ОДКБ справились с поставленной задачей в Казахстане

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ и самолет Ил-76 Министерства обороны РФ на аэродроме в Алма-Ате
Военнослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ и самолет Ил-76 Министерства обороны РФ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ и самолет Ил-76 Министерства обороны РФ на аэродроме в Алма-Ате
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ успешно справились с поставленной задачей в Казахстане, против них не было допущено ни одной провокации, заявил руководитель миссии, командующий ВДВ России Андрей Сердюков.
"Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации", - сказал он.
В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикистанские миротворцы – алма-атинскую ТЭЦ-1.
Возвращение миротворцев после выполнения задач в Казахстане началось 13 января. Сегодня последние четыре самолета Военно-транспортной авиации с российскими военными из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в РФ.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБАрменияБелоруссияВоенно-транспортная авиацияАндрей СердюковРоссия
 
 
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