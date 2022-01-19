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Последние четыре самолета с миротворцами вылетели из Казахстана в Россию
Последние четыре самолета с миротворцами вылетели из Казахстана в Россию - РИА Новости, 19.01.2022
Последние четыре самолета с миротворцами вылетели из Казахстана в Россию
Последние четыре самолета военно-транспортной авиации с военными РФ из сил ОДКБ и руководителем миротворцев вылетели из Казахстана в Россию, сообщает Минобороны РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:41
2022-01-19T10:41
2022-01-19T12:54
беспорядки в казахстане
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Последние четыре самолета военно-транспортной авиации с военными РФ из сил ОДКБ и руководителем миротворцев вылетели из Казахстана в Россию, сообщает Минобороны России."Четыре самолета военно-транспортной авиации России с миротворцами на борту вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Отмечается, что на этих четырех самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.Уточняется, что ранее самолетами военно-транспортной авиации России домой вернулись миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Таджикистан. Миротворцы из Киргизской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.
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Последние подразделения миротворцев покидают Казахстан
Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане официально завершена, заявил командующий миротворцами Андрей Сердюков. Он отметил, что в среду последние четыре самолета военно-транспортной авиации с российскими военными из состава миротворческого контингента ОДКБ вылетели из Казахстана в Россию. Этим же бортом страну покинул Андрей Сердюков.
2022-01-19T10:41
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в мире, казахстан, белоруссия, одкб, нур-султан, россия
10:41 19.01.2022 (обновлено: 12:54 19.01.2022)
Последние четыре самолета с миротворцами вылетели из Казахстана в Россию
Последние четыре самолета с миротворцами из сил ОДКБ вылетели из Казахстана в Россию