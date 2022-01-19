https://ria.ru/20220119/mery-1768645929.html

ЦБ может отреагировать, если рубль резко упадет, считает эксперт

ЦБ может отреагировать, если рубль резко упадет, считает эксперт - РИА Новости, 19.01.2022

ЦБ может отреагировать, если рубль резко упадет, считает эксперт

ЦБ РФ может принять меры в случае скачка курса доллара до 80-85 рублей, в частности приостановить покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T22:56

2022-01-19T22:56

2022-01-19T22:56

экономика

рубль

доллар

украина

казахстан

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ЦБ РФ может принять меры в случае скачка курса доллара до 80-85 рублей, в частности приостановить покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.Курс доллара в январе превышал 77 рублей, тогда как прошлый год он завершил на отметке 74,68 рубля. Это происходило на фоне геополитических факторов, связанных сначала с беспорядками в Казахстане, а затем - с переговорами между Россией и Западом, касающимися в немалой степени Украины."Для ЦБ РФ триггером к действиям может стать панический многодневный тренд ослабления рубля, который выведет курс доллара в диапазон 80-85 рублей. Однодневные сильные падения рубля, сменяющиеся его коррекциями вверх, как это отмечалось в последние дни, пока не требуют вмешательства. В случае многодневного тренда падения регулятор может временно приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила на вторичном рынке и будет проводить взаиморасчеты с Минфином внутри ЦБ", - сказал Суверов.Объем покупки валюты и золота в ФНБ по бюджетному правилу в период с 14 января по 4 февраля должен составить 585,9 миллиарда рублей, по 36,6 миллиарда рублей в день.Кроме приостановки покупок валюты у Центробанка есть и другие инструменты, например валютное РЕПО, лимит на которое может быть повышен, продолжил эксперт. Наконец, в случае совсем уж сложной ситуации с предложением валюты на рынке, ЦБ может неформально обратиться к основным российским экспортерам с просьбой нарастить продажу валютной выручки, как это бывало в прошлые периоды повышенной волатильности на рынках, добавил Суверов.

https://ria.ru/20220119/rubl-1768579674.html

https://ria.ru/20220101/lira-1766336835.html

украина

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рубль, доллар, украина, казахстан, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия