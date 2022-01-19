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ЦБ может отреагировать, если рубль резко упадет, считает эксперт
ЦБ может отреагировать, если рубль резко упадет, считает эксперт - РИА Новости, 19.01.2022
ЦБ может отреагировать, если рубль резко упадет, считает эксперт
ЦБ РФ может принять меры в случае скачка курса доллара до 80-85 рублей, в частности приостановить покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T22:56
2022-01-19T22:56
2022-01-19T22:56
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ЦБ РФ может принять меры в случае скачка курса доллара до 80-85 рублей, в частности приостановить покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.Курс доллара в январе превышал 77 рублей, тогда как прошлый год он завершил на отметке 74,68 рубля. Это происходило на фоне геополитических факторов, связанных сначала с беспорядками в Казахстане, а затем - с переговорами между Россией и Западом, касающимися в немалой степени Украины."Для ЦБ РФ триггером к действиям может стать панический многодневный тренд ослабления рубля, который выведет курс доллара в диапазон 80-85 рублей. Однодневные сильные падения рубля, сменяющиеся его коррекциями вверх, как это отмечалось в последние дни, пока не требуют вмешательства. В случае многодневного тренда падения регулятор может временно приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила на вторичном рынке и будет проводить взаиморасчеты с Минфином внутри ЦБ", - сказал Суверов.Объем покупки валюты и золота в ФНБ по бюджетному правилу в период с 14 января по 4 февраля должен составить 585,9 миллиарда рублей, по 36,6 миллиарда рублей в день.Кроме приостановки покупок валюты у Центробанка есть и другие инструменты, например валютное РЕПО, лимит на которое может быть повышен, продолжил эксперт. Наконец, в случае совсем уж сложной ситуации с предложением валюты на рынке, ЦБ может неформально обратиться к основным российским экспортерам с просьбой нарастить продажу валютной выручки, как это бывало в прошлые периоды повышенной волатильности на рынках, добавил Суверов.
https://ria.ru/20220119/rubl-1768579674.html
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экономика, рубль, доллар, украина, казахстан, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия
ЦБ может отреагировать, если рубль резко упадет, считает эксперт
Эксперт Суверов: ЦБ может принять меры, если доллар будет стоить 80-85 рублей