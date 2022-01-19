Эксперт спрогнозировал отъезд Меркель в США
Эксперт Белов: экс-канцлер ФРГ Меркель может уехать в США ради научной карьеры мужа
Ангела Меркель
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Замдиректора Института Европы РАН, кандидат экономических наук Владислав Белов рассказал, что его немецкий коллега поделился с ним предположением о возможном отъезде экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США ради продолжения научной карьеры ее мужа.
Меркель уже больше 20 лет замужем за профессором химии, доктором Йоахимом Зауэром, который работает в Берлинском университете имени Гумбольдта.
"Один из наших коллег в Германии предполагает, что даже, возможно, (Меркель – ред.) уедет со своим супругом в (Соединенные) Штаты, где он может продолжить свою научную карьеру талантливого химика", - рассказал Белов на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, Меркель отдала 30 лет своей жизни политике. "Думаю, что какое-то время она будет ... заниматься семьей, тем, что ей представляется интересным..., читать, отдыхать", - отметил эксперт.
Восьмого декабря 2021 года официально завершилась эра канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая провела на этом посту 16 лет. Она решила больше не переизбираться на новый срок и уйти из политики. В ушедшем году "мамочке" Меркель, как ее часто называют в СМИ, исполнилось 67 лет, в Германии это пенсионный возраст. Указывалось, что после ухода с поста ей положена пенсия в размере около 15 тысяч евро. Ей оставили офис-менеджера, секретаря и личного водителя.
12 января, 03:30На Украине рассказали, что Зеленский жестко обидел Меркель
Меркель решила, что после сложения полномочий останется в своей квартире в центре Берлина, где она жила не только все годы канцлерства, но и до этого, также у ее семьи есть небольшой загородный дом.
Ранее эксперты РИА Новости предположили, что Меркель может выйти на работу после отставки, например, занять пост в международных структурах, благотворительных и некоммерческих фондах, социальных инициативах, а вот научная карьера Меркель, которая защитила докторскую диссертацию по физике и работала в Академии наук ГДР, едва ли будет продолжена. По крайней мере, в университете Лейпцига, который давно не носит имени Карла Маркса, РИА Новости заявляли, что не планируют брать на работу свою знаменитую выпускницу.