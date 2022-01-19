https://ria.ru/20220119/merkel-1768591483.html

Эксперт спрогнозировал отъезд Меркель в США

Эксперт спрогнозировал отъезд Меркель в США - РИА Новости, 19.01.2022

Эксперт спрогнозировал отъезд Меркель в США

Замдиректора Института Европы РАН, кандидат экономических наук Владислав Белов рассказал, что его немецкий коллега поделился с ним предположением о возможном... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:57

2022-01-19T16:57

2022-01-19T16:57

в мире

берлин (город)

сша

европа

ангела меркель

российская академия наук

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Замдиректора Института Европы РАН, кандидат экономических наук Владислав Белов рассказал, что его немецкий коллега поделился с ним предположением о возможном отъезде экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США ради продолжения научной карьеры ее мужа.Меркель уже больше 20 лет замужем за профессором химии, доктором Йоахимом Зауэром, который работает в Берлинском университете имени Гумбольдта."Один из наших коллег в Германии предполагает, что даже, возможно, (Меркель – ред.) уедет со своим супругом в (Соединенные) Штаты, где он может продолжить свою научную карьеру талантливого химика", - рассказал Белов на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, Меркель отдала 30 лет своей жизни политике. "Думаю, что какое-то время она будет ... заниматься семьей, тем, что ей представляется интересным..., читать, отдыхать", - отметил эксперт.Восьмого декабря 2021 года официально завершилась эра канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая провела на этом посту 16 лет. Она решила больше не переизбираться на новый срок и уйти из политики. В ушедшем году "мамочке" Меркель, как ее часто называют в СМИ, исполнилось 67 лет, в Германии это пенсионный возраст. Указывалось, что после ухода с поста ей положена пенсия в размере около 15 тысяч евро. Ей оставили офис-менеджера, секретаря и личного водителя.Меркель решила, что после сложения полномочий останется в своей квартире в центре Берлина, где она жила не только все годы канцлерства, но и до этого, также у ее семьи есть небольшой загородный дом.Ранее эксперты РИА Новости предположили, что Меркель может выйти на работу после отставки, например, занять пост в международных структурах, благотворительных и некоммерческих фондах, социальных инициативах, а вот научная карьера Меркель, которая защитила докторскую диссертацию по физике и работала в Академии наук ГДР, едва ли будет продолжена. По крайней мере, в университете Лейпцига, который давно не носит имени Карла Маркса, РИА Новости заявляли, что не планируют брать на работу свою знаменитую выпускницу.

https://ria.ru/20220119/oon-1768542721.html

https://ria.ru/20220112/obida-1767429129.html

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в мире, берлин (город), сша, европа, ангела меркель, российская академия наук