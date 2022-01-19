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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220119/kurs-1768549677.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 11 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 11 копеек - РИА Новости, 19.01.2022
Официальный курс евро на четверг вырос на 11 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 11,02 копейки, до 87,1318 рубля, а курс доллара увеличился на 53,5 копейки - до 76,8697... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:20
2022-01-19T14:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 11,02 копейки, до 87,1318 рубля, а курс доллара увеличился на 53,5 копейки - до 76,8697 рубля, следует из данных Банка России. Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 34,38 копейки, составив 81,4876 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
14:20 19.01.2022
 
Официальный курс евро на четверг вырос на 11 копеек

Официальный курс евро на четверг вырос на 11 копеек, до 87,13 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 11,02 копейки, до 87,1318 рубля, а курс доллара увеличился на 53,5 копейки - до 76,8697 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 34,38 копейки, составив 81,4876 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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