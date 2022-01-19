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В Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим
В Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим - РИА Новости, 19.01.2022
В Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна объявил об отмене обязательных... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:52
2022-01-19T15:52
2022-01-19T16:23
распространение коронавируса
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ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и носить маски в общественных местах."Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок", - заявил Джонсон в парламенте.Он также сообщил, что план "Б", который был введен из-за распространения штамма омикрон, не будет продлен после 25 января, и Англия возвращается к плану "А".Джонсон добавил, что Великобритания в скором времени будет относиться к COVID-19 как к простуде и отменит обязательное требование самоизоляции."Что касается самоизоляции. Самоизоляция по-прежнему остается обязательным требованием для ковид-положительных. В понедельник мы сократили срок изоляции до пять полных дней при условии двух отрицательных тестов. И скоро наступит время, когда мы сможем отменить обязательное требование для самоизоляции, также как мы не требуем обязательной изоляции для людей, заболевших простудой", - добавил он.Ранее британские СМИ сообщали, что Джонсон готовится сделать ряд популистских заявлений, в том числе об отмене противоэпидемиологических ограничений, из-за угрозы лишиться премьерского кресла на фоне "патигейта" - скандала из-за вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время национального локдауна.
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общество, великобритания, здоровье - общество, коронавирус в россии, в мире, англия, борис джонсон
15:52 19.01.2022 (обновлено: 16:23 19.01.2022)
В Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим
Премьер Британии Джонсон заявил об отмене ковидных паспортов и масочного режима в стране
ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
на фоне скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии
, требования работать удаленно и носить маски в общественных местах.
"Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок", - заявил Джонсон в парламенте.
Он также сообщил, что план "Б", который был введен из-за распространения штамма омикрон, не будет продлен после 25 января, и Англия возвращается к плану "А".
Джонсон добавил, что Великобритания
в скором времени будет относиться к COVID-19 как к простуде и отменит обязательное требование самоизоляции.
"Что касается самоизоляции. Самоизоляция по-прежнему остается обязательным требованием для ковид-положительных. В понедельник мы сократили срок изоляции до пять полных дней при условии двух отрицательных тестов. И скоро наступит время, когда мы сможем отменить обязательное требование для самоизоляции, также как мы не требуем обязательной изоляции для людей, заболевших простудой", - добавил он.
Ранее британские СМИ сообщали, что Джонсон готовится сделать ряд популистских заявлений, в том числе об отмене противоэпидемиологических ограничений, из-за угрозы лишиться премьерского кресла на фоне "патигейта" - скандала из-за вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время национального локдауна.