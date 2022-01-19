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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768525226.html
В Петербурге допустили сокращение плановой медпомощи из-за COVID-19
В Петербурге допустили сокращение плановой медпомощи из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022
В Петербурге допустили сокращение плановой медпомощи из-за COVID-19
В Санкт-Петербурге не исключают сокращения плановой медицинской помощи и диспансеризации из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:07
2022-01-19T12:07
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений шляхто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге не исключают сокращения плановой медицинской помощи и диспансеризации из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщил журналистам вице-губернатор Олег Эргашев."Если у нас будет повышен риск, связанный с распространением COVID-19, мы полностью или частично будем уменьшать диспансеризацию и элементы плановой медицинской помощи, но ни в коем случае не уменьшая объемы онкологической помощи", - сказал он.По словам главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе, директора Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгения Шляхто, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом ряд медучреждений придется вновь перепрофилировать."При увеличении нагрузки на систему здравоохранения неизбежно мы вынуждены будем перепрофилироваться. Перепрофилирование неизбежно приведет к ограничениям, связанным с оказанием плановой помощи больным с сердечно-сосудистой патологией, с эндокринной патологией. В этом огромные риски", - сказал он.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений шляхто
12:07 19.01.2022
 
В Петербурге допустили сокращение плановой медпомощи из-за COVID-19

Власти Петербурга не исключили сокращение плановой медпомощи из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге не исключают сокращения плановой медицинской помощи и диспансеризации из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщил журналистам вице-губернатор Олег Эргашев.
"Если у нас будет повышен риск, связанный с распространением COVID-19, мы полностью или частично будем уменьшать диспансеризацию и элементы плановой медицинской помощи, но ни в коем случае не уменьшая объемы онкологической помощи", - сказал он.
По словам главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе, директора Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгения Шляхто, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом ряд медучреждений придется вновь перепрофилировать.
"При увеличении нагрузки на систему здравоохранения неизбежно мы вынуждены будем перепрофилироваться. Перепрофилирование неизбежно приведет к ограничениям, связанным с оказанием плановой помощи больным с сердечно-сосудистой патологией, с эндокринной патологией. В этом огромные риски", - сказал он.
Люди в медицинских масках выходят из вестибюля одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений Шляхто
 
 
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