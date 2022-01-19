https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768525226.html
В Петербурге допустили сокращение плановой медпомощи из-за COVID-19
В Петербурге допустили сокращение плановой медпомощи из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022
В Петербурге допустили сокращение плановой медпомощи из-за COVID-19
В Санкт-Петербурге не исключают сокращения плановой медицинской помощи и диспансеризации из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:07
2022-01-19T12:07
2022-01-19T12:07
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений шляхто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123546_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_7e25e1b5ef4cc385c8b71533894ed65f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге не исключают сокращения плановой медицинской помощи и диспансеризации из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщил журналистам вице-губернатор Олег Эргашев."Если у нас будет повышен риск, связанный с распространением COVID-19, мы полностью или частично будем уменьшать диспансеризацию и элементы плановой медицинской помощи, но ни в коем случае не уменьшая объемы онкологической помощи", - сказал он.По словам главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе, директора Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгения Шляхто, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом ряд медучреждений придется вновь перепрофилировать."При увеличении нагрузки на систему здравоохранения неизбежно мы вынуждены будем перепрофилироваться. Перепрофилирование неизбежно приведет к ограничениям, связанным с оказанием плановой помощи больным с сердечно-сосудистой патологией, с эндокринной патологией. В этом огромные риски", - сказал он.
https://ria.ru/20220119/kovid-1768517047.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123546_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_a403e4069fbff51906eadbc16ddf74ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений шляхто
В Петербурге допустили сокращение плановой медпомощи из-за COVID-19
Власти Петербурга не исключили сокращение плановой медпомощи из-за ситуации с COVID-19