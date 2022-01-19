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В Петербурге готовы развернуть еще пять тысяч коек для больных COVID-19
В Петербурге готовы развернуть еще пять тысяч коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022
В Петербурге готовы развернуть еще пять тысяч коек для больных COVID-19
Около 5 тысяч коек для пациентов с COVID-19 могут при необходимости дополнительно развернуть в Санкт-Петербурге, увеличив их общее число до около 13 тысяч,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:32
2022-01-19T11:32
2022-01-19T11:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Около 5 тысяч коек для пациентов с COVID-19 могут при необходимости дополнительно развернуть в Санкт-Петербурге, увеличив их общее число до около 13 тысяч, сообщил журналистам вице-губернатор города Олег Эргашев."На сегодняшний день развернуто 8 тысяч коек, свободно 2430, что составляет 30% свободного коечного фонда. Детских 377 коек, из них 72 койки свободны, то есть 19%. Мы готовы буквально в течение недели развернуть дополнительно около 5 тысяч коек и тем самым довести коечный фонд до 13 тысяч", - сказал он.По словам Эргашева, дополнительные мощности будут развернуты также за счет привлечения федеральных медицинских учреждений.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Петербурге готовы развернуть еще пять тысяч коек для больных COVID-19
Вице-губернатор Эргашев: в Петербурге могут дополнительно развернуть до пяти тысяч коек