https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768515130.html

В Петербурге готовы развернуть еще пять тысяч коек для больных COVID-19

В Петербурге готовы развернуть еще пять тысяч коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022

В Петербурге готовы развернуть еще пять тысяч коек для больных COVID-19

Около 5 тысяч коек для пациентов с COVID-19 могут при необходимости дополнительно развернуть в Санкт-Петербурге, увеличив их общее число до около 13 тысяч,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:32

2022-01-19T11:32

2022-01-19T11:32

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санкт-петербург

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Около 5 тысяч коек для пациентов с COVID-19 могут при необходимости дополнительно развернуть в Санкт-Петербурге, увеличив их общее число до около 13 тысяч, сообщил журналистам вице-губернатор города Олег Эргашев."На сегодняшний день развернуто 8 тысяч коек, свободно 2430, что составляет 30% свободного коечного фонда. Детских 377 коек, из них 72 койки свободны, то есть 19%. Мы готовы буквально в течение недели развернуть дополнительно около 5 тысяч коек и тем самым довести коечный фонд до 13 тысяч", - сказал он.По словам Эргашева, дополнительные мощности будут развернуты также за счет привлечения федеральных медицинских учреждений.

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии