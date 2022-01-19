10:38 19.01.2022 (обновлено: 15:49 19.01.2022)
Прибывающих в Египет российских туристов будут тестировать на COVID-19
В Египте уведомили, что с 22 января всех туристов из России будут тестировать на COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Сейчас россияне могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации "Спутником V".
"Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилете в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от Министерства туризма Египта", — рассказали в компании.
Те, у кого будет положительный результат, поедут на пять дней в обсерватор, добавили в "Интуристе".
Отмечается также, что в присланном на арабском языке документе многое непонятно.
"Указано, что тестировать будут вакцинированных туристов, а невакцинированных с ПЦР-тестом теперь не пропустят? Непонятно, будут ли тестировать детей, будет это бесплатно или платно. Вопросов очень много, мы отправили соответствующие запросы в российский офис Министерства туризма и древностей Египта, а также в Каир, помимо этого, подключился наш египетский офис", — сказал собеседник агентства.
Сейчас участники рынка ждут уточняющих комментариев.
В полученном РИА Новости циркуляре Минздрава Египта сказано, что в случае проблем с документом о вакцинации или с тестом туристу грозит карантин.
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