https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768502238.html

Прибывающих в Египет российских туристов будут тестировать на COVID-19

Прибывающих в Египет российских туристов будут тестировать на COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022

Прибывающих в Египет российских туристов будут тестировать на COVID-19

Египет на фоне распространения "омикрона" с 22 января меняет правила для туристов: всех прилетающих в страну будут тестировать на COVID-19, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:38

2022-01-19T10:38

2022-01-19T15:49

туризм

египет

здоровье - общество

туризм

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Египет на фоне распространения "омикрона" с 22 января меняет правила для туристов: всех прилетающих в страну будут тестировать на COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора "Интурист".Сейчас россияне могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации "Спутником V".Те, у кого будет положительный результат, поедут на пять дней в обсерватор, добавили в "Интуристе".Отмечается также, что в присланном на арабском языке документе многое непонятно. "Указано, что тестировать будут вакцинированных туристов, а невакцинированных с ПЦР-тестом теперь не пропустят? Непонятно, будут ли тестировать детей, будет это бесплатно или платно. Вопросов очень много, мы отправили соответствующие запросы в российский офис Министерства туризма и древностей Египта, а также в Каир, помимо этого, подключился наш египетский офис", — сказал собеседник агентства.Сейчас участники рынка ждут уточняющих комментариев.В полученном РИА Новости циркуляре Минздрава Египта сказано, что в случае проблем с документом о вакцинации или с тестом туристу грозит карантин.

https://radiosputnik.ria.ru/20211220/analizy-1764199177.html

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египет, здоровье - общество, туризм, россия, коронавирус covid-19