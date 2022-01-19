https://ria.ru/20220119/egipet-1768527016.html

Туристам в Египте грозит карантин из-за проблем с COVID-документами

Туристам в Египте грозит карантин из-за проблем с COVID-документами - РИА Новости, 19.01.2022

Туристам в Египте грозит карантин из-за проблем с COVID-документами

Египетские власти обновили правила въезда в страну: в случае несоответствия сертификата о вакцинации или результатов теста на коронавирус, пассажирам грозит... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:37

2022-01-19T12:37

2022-01-19T12:37

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КАИР, 19 янв – РИА Новости. Египетские власти обновили правила въезда в страну: в случае несоответствия сертификата о вакцинации или результатов теста на коронавирус, пассажирам грозит карантин в отеле или возвращение в страну вылета, сообщается в полученном РИА Новости циркуляре Минздрава Египта.Вступающие в действие с 22 января обновленные правила въезда касаются всех, кто прибывает по воздуху, воде или суше.По прилете пассажиру необходимо предоставить сертификат об иммунизации, при этом со времени получения второй дозы должно пройти не менее 14 суток. Или же отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген. Он должен быть сделан не более чем за 72 часа до прилета (правило не касается детей младше 12 лет)."В случае несоответствия документов установленным правилам проводится экспресс-тест на антиген. В случае его позитивного результата иностранцам делают еще один тест – ID NOW, если и он окажется позитивным, то пассажира возвращают в страну, откуда он прибыл", — говорится в документе.Однако в документе не указаны критерии, по которым определяется "несоответствие" документов.При этом для курортных аэропортов Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Хургада, Таба, Луксор, Асуан вводятся более мягкие правила.Пассажиру необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации или результат теста на коронавирус – одного из утвержденных Минздравом Египта. В случае несоответствия проводится экспресс-тест на антиген."Если экспресс-тест покажет положительный результат, то пассажиру разрешается провести пятидневный карантин в гостинице, где он остановился, на шестой день, если нет симптомов коронавируса, делается ПЦР-тест — если он негативный, то карантин заканчивается", — сообщается в циркуляре.В случае положительного результата туристу придется провести еще пять дней в изоляции, после чего можно будет передвигаться по стране свободно без необходимости сдавать еще один ПЦР.В стране принимаются документы о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам, в том числе "Спутником V", Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. С момента второй прививки должно пройти 14 суток.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768502238.html

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