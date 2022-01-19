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В Петербурге зафиксировали взрывной рост заболеваемости COVID-19

В Петербурге зафиксировали взрывной рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022

В Петербурге зафиксировали взрывной рост заболеваемости COVID-19

Взрывной рост заболеваемости коронавирусом регистрируется в настоящее время в Санкт-Петербурге, при этом число госпитализаций растет не такими быстрыми темпами, РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:33

2022-01-19T10:33

2022-01-19T10:48

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Взрывной рост заболеваемости коронавирусом регистрируется в настоящее время в Санкт-Петербурге, при этом число госпитализаций растет не такими быстрыми темпами, сообщил журналистам вице-губернатор Олег Эргашев."В последние три дня регистрируется колоссальный рост заболеваемости, его можно назвать взрывным, вертикальным. Это говорит о том, что в Санкт-Петербурге появился штамм "омикрон"... При этом можно говорить, что госпитализация растет не такими быстрыми темпами. На вчера она составляла около 4%, сегодня – 2,1%", - сказал он.Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у 592 граждан в Санкт-Петербурге, сообщало во вторник региональное управление Роспотребнадзора. Губернатор Александр Беглов отмечал, что здравоохранение города приведено в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон". По словам Беглова, в городе планируется поддерживать резерв коечного фонда в объеме не менее 20%. Разработаны меры по привлечению дополнительного персонала.

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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19