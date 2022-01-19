https://ria.ru/20220119/kofe-1768569061.html

Ученые выяснили, как кофе влияет на пищеварение

Ученые выяснили, как кофе влияет на пищеварение - РИА Новости, 19.01.2022

Ученые выяснили, как кофе влияет на пищеварение

Обзор почти двухсот научных публикаций показал, что умеренное потребление кофе — три-пять чашек в день — не вредит пищеварительной системе, а наоборот, снижает... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:32

2022-01-19T15:32

2022-01-19T15:32

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биология

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Обзор почти двухсот научных публикаций показал, что умеренное потребление кофе — три-пять чашек в день — не вредит пищеварительной системе, а наоборот, снижает риск образования камней в желчном пузыре, панкреатита и некоторых заболеваний печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.На своем пути через желудочно-кишечный тракт кофе оказывает три основных воздействия: на желудочную, желчную и панкреатическую секрецию, необходимую для переваривания пищи, на микробиоту кишечника и на перистальтику — сокращение стенок толстой кишки, процесс, необходимый для прохождения пищи через пищеварительный тракт.Анализ результатов 194 исследований показал, что кофе при умеренном потреблении стимулирует процессы пищеварения и помогает прохождению через толстую кишку, увеличивает количество "хороших бактерий" в кишечнике, снижает риск образования желчных камней, а также оказывает защитное действие на печень, в том числе от злокачественных образований, включая гепатоцеллюлярную карциному — один из наиболее распространенных видов рака печени."Вопреки некоторым предположениям, потребление кофе в целом не связано с проблемами кишечника или пищеварения, — приводятся в пресс-релизе французского Института научной информации о кофе (ISIC) слова автора обзора доктора Астрид Нелиг (Astrid Nehlig), почетного директора по исследованиям Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM). — В некоторых случаях кофе помогает против распространенных жалоб на пищеварение. Новые данные также указывают на то, что потребление кофе способствует повышению уровня положительных кишечных бактериальных групп, таких как бифидобактерии".Результаты показали, что что кофе стимулирует выработку пищеварительного гормона гастрина и соляной кислоты желудочного сока. Оба эти вещества помогают расщеплять пищу в желудке. Также напиток улучшает секрецию холецистокинина — гормона, который увеличивает выработку желчи, а также участвует в пищеварении.Рассмотренные данные свидетельствуют о том, что кофе стимулирует моторику толстой кишки на 60 процентов лучше, чем вода, и на 23 процента лучше, чем кофезаменители без кофеина. Автор считает, что с этим связана способность кофе снимать хронические запоры."Хотя потребуются дополнительные данные, чтобы понять влияние кофе на пищеварительный тракт, это очень обнадеживающее начало", — отмечает Нелиг.Большинство опасений о негативном влиянии кофе на пищеварительную систему не подтвердилось. В частности, ученый опровергает мнение о том, что частое потребление кофе вызывает желудочно-пищеводный рефлюкс. По мнению автора, это, скорее, комбинированный или аддитивный эффект таких факторов риска, как ожирение и неправильное питание.

https://ria.ru/20220112/zhiry-1767353022.html

https://ria.ru/20211116/kofe-1759295598.html

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питание, здоровье, биология