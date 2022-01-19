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Тюменская область вернется к системе пропусков по QR-кодам после 1 февраля
Тюменская область вернется к системе пропусков по QR-кодам после 1 февраля - РИА Новости, 19.01.2022
Тюменская область вернется к системе пропусков по QR-кодам после 1 февраля
Возобновление системы пропусков по QR-кодам в Тюменской области для посещения общественных мест переносится с 20 января на 1 февраля, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:44
2022-01-19T15:03
распространение коронавируса
общество
тюменская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ТЮМЕНЬ, 19 янв - РИА Новости. Возобновление системы пропусков по QR-кодам в Тюменской области для посещения общественных мест переносится с 20 января на 1 февраля, сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Систему пропусков по QR-кодам в регионе начали вводить с 8 ноября 2021 года, в конце декабря отменили до 20 января в связи со стабилизацией обстановки и выполнением плана вакцинации населения против коронавируса. В регионе наблюдается рост заболеваемости, однако болезнь протекает в легкой форме и не отражается на увеличении госпитализаций в моногоспитали, отметил глава региона."Помимо показателя вновь заболевших, очень важен показатель количества коек, занятых в госпиталях. 3 января текущего года количество занятых коек было 1204, сегодня на утро 1192, то есть количество занятых коек практически не меняется. Это говорит о том, что болезнь в целом протекает в более легкой форме. Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, полагаю, что у нас есть все основания перенести введение QR-кодов в нашем регионе с 20 января на более поздний срок - на 1 февраля текущего года", - заявил Моор.Губернатор посоветовал всем работодателям, исходя из производственных возможностей, отправить сотрудников на удаленный режим работы, людям старше 60 лет, даже если они переболели коронавирусом или прошли курс вакцинации, максимально сократить посещение общественных мест, отказаться от поездок в общественном транспорте, минимизировать контакты со знакомыми и родственниками.По данным оперштаба Тюменской области, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 363 человек, выздоровели 109 пациентов, смерть от коронавируса подтвердилась в 9 случаях. В целом с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 94 479 человек, выздоровели 83 669, умер 3631 человек.
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общество, тюменская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:44 19.01.2022 (обновлено: 15:03 19.01.2022)
 
Тюменская область вернется к системе пропусков по QR-кодам после 1 февраля

Возобновление системы пропусков по QR-кодам в Тюменской области перенесли на 1 февраля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтоматы для проверки QR-кодов на входе в торговый центр
Автоматы для проверки QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТЮМЕНЬ, 19 янв - РИА Новости. Возобновление системы пропусков по QR-кодам в Тюменской области для посещения общественных мест переносится с 20 января на 1 февраля, сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Систему пропусков по QR-кодам в регионе начали вводить с 8 ноября 2021 года, в конце декабря отменили до 20 января в связи со стабилизацией обстановки и выполнением плана вакцинации населения против коронавируса. В регионе наблюдается рост заболеваемости, однако болезнь протекает в легкой форме и не отражается на увеличении госпитализаций в моногоспитали, отметил глава региона.
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"Помимо показателя вновь заболевших, очень важен показатель количества коек, занятых в госпиталях. 3 января текущего года количество занятых коек было 1204, сегодня на утро 1192, то есть количество занятых коек практически не меняется. Это говорит о том, что болезнь в целом протекает в более легкой форме. Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, полагаю, что у нас есть все основания перенести введение QR-кодов в нашем регионе с 20 января на более поздний срок - на 1 февраля текущего года", - заявил Моор.
Губернатор посоветовал всем работодателям, исходя из производственных возможностей, отправить сотрудников на удаленный режим работы, людям старше 60 лет, даже если они переболели коронавирусом или прошли курс вакцинации, максимально сократить посещение общественных мест, отказаться от поездок в общественном транспорте, минимизировать контакты со знакомыми и родственниками.
По данным оперштаба Тюменской области, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 363 человек, выздоровели 109 пациентов, смерть от коронавируса подтвердилась в 9 случаях. В целом с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 94 479 человек, выздоровели 83 669, умер 3631 человек.
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