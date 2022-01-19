https://ria.ru/20220119/kholokost-1768621449.html
В подконтрольном Киеву Лисичанске повредили памятник жертвам Холокоста
В подконтрольном Киеву Лисичанске повредили памятник жертвам Холокоста - РИА Новости, 19.01.2022
В подконтрольном Киеву Лисичанске повредили памятник жертвам Холокоста
В Луганской области Украины повредили памятник жертвам Холокоста, погибшим в годы Второй мировой войны, правоохранители устанавливают обстоятельства... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:58
2022-01-19T18:58
2022-01-19T18:58
в мире
украина
луганская область
великая отечественная война (1941-1945)
холокост
лисичанск
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. В Луганской области Украины повредили памятник жертвам Холокоста, погибшим в годы Второй мировой войны, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.По данным пресс-службы, сообщение о повреждении памятника поступило в полицию во вторник."В полицию города Лисичанск поступило сообщение о повреждении мемориала "Жертвам еврейского населения, которое было расстреляно во время немецко-фашистской оккупации Лисичанска 1942-1943 годах"… Устанавливаются обстоятельства, повлекшие разрушение памятника", - говорится в сообщении полиции в Facebook.Пресс-служба Лисичанской городской военно-гражданской администрации сообщила, что данный памятник разрушен уже второй раз за два месяца."В начале декабря прошлого года именно этот памятный знак уже был разрушен. За счет средств небезразличных граждан города изготовлен и установлен новый памятный знак. Примечательно, что это произошло в канун Дня памяти жертв Холокоста, который все международное сообщество отмечает 27 января", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html
https://ria.ru/20211006/kholokost-1753340453.html
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в мире, украина, луганская область, великая отечественная война (1941-1945), холокост, лисичанск
В подконтрольном Киеву Лисичанске повредили памятник жертвам Холокоста
В подконтрольном Киеву Лисичанске Луганской области повредили памятник жертвам Холокоста