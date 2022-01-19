https://ria.ru/20220119/kholokost-1768621449.html

В подконтрольном Киеву Лисичанске повредили памятник жертвам Холокоста

В подконтрольном Киеву Лисичанске повредили памятник жертвам Холокоста - РИА Новости, 19.01.2022

В подконтрольном Киеву Лисичанске повредили памятник жертвам Холокоста

В Луганской области Украины повредили памятник жертвам Холокоста, погибшим в годы Второй мировой войны, правоохранители устанавливают обстоятельства... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:58

2022-01-19T18:58

2022-01-19T18:58

в мире

украина

луганская область

великая отечественная война (1941-1945)

холокост

лисичанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. В Луганской области Украины повредили памятник жертвам Холокоста, погибшим в годы Второй мировой войны, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.По данным пресс-службы, сообщение о повреждении памятника поступило в полицию во вторник."В полицию города Лисичанск поступило сообщение о повреждении мемориала "Жертвам еврейского населения, которое было расстреляно во время немецко-фашистской оккупации Лисичанска 1942-1943 годах"… Устанавливаются обстоятельства, повлекшие разрушение памятника", - говорится в сообщении полиции в Facebook.Пресс-служба Лисичанской городской военно-гражданской администрации сообщила, что данный памятник разрушен уже второй раз за два месяца."В начале декабря прошлого года именно этот памятный знак уже был разрушен. За счет средств небезразличных граждан города изготовлен и установлен новый памятный знак. Примечательно, что это произошло в канун Дня памяти жертв Холокоста, который все международное сообщество отмечает 27 января", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

https://ria.ru/20211006/kholokost-1753340453.html

украина

луганская область

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, луганская область, великая отечественная война (1941-1945), холокост, лисичанск